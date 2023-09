Driessen ergert zich mateloos aan Slot: ‘Het is zó goedkoop en zó makkelijk’

Vrijdag, 29 september 2023 om 20:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:40

Valentijn Driessen vindt het vreemd dat Arne Slot het verplaatsen van de zondag gestaakte Klassieker afdeed als competitievervalsing. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf haalde de trainer van Feyenoord hier enkele ‘hele gekke dingen’ voor aan. “Aan de ene kant is het vermakelijk, maar aan de andere kant ook zó goedkoop”, aldus Driessen.

De Klassieker werd zondag in de Johan Cruijff ArenA na 55 minuten definitief gestaakt nadat er door de fanatiek aanhang van Ajax tot twee keer toe vuurwerk op het veld gegooid werd. Slot vond dat er ongeacht de uitkomst van de afwikkelingen van De Klassieker sprake was van competitievervalsing. Het duel werd uiteindelijk woensdag uitgespeeld. In leeg stadion rekende Feyenoord simpel af met Ajax: 0-4.

“Slot ging ook wel weer erg ver”, zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Hij zocht het in van alles en nog wat. Uiteindelijk was zelfs de catering van Ajax een van de vormen van competitievervalsing. Want als ze zondag later het duel hadden uitgespeeld in de ArenA had Ajax wel zijn eigen catering en hij (Feyenoord, red.) niet. Kom op jongens, waar gaat het over? Echt waar.”

“Het is echt geen rocket science dat voetbal, maar dat maakt Slot er wel van”, vervolgt Driessen. "Aan de ene kant is het ook vermakelijk, maar aan de andere kant is het zó goedkoop en zó makkelijk om doorheen te prikken. Normaal is Slot wel nuchter ja, maar nu haalde hij wel heel veel gekke dingen erbij. Dat Feyenoord won was echt geweldig”, besluit de journalist op sarcastische toon. “Maar dat Ajax stelt echt geen ruk voor.”