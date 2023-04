Driessen en Verweij zijn het oneens over 'abc'tje' in opstelling van Ajax

Maandag, 17 april 2023 om 16:20 • Bart DHanis • Laatste update: 16:20

Valentijn Driessen denkt dat Calvin Bassey een basisplaats gaat krijgen bij Ajax voor de uitwedstrijd bij PSV van komende zondag, zo heeft hij gezegd in de voetbalpodcast Kick Off van De Telegraaf. Edson Álvarez kreeg tegen FC Emmen (3-1 winst) zijn tiende gele kaart van het seizoen en is geschorst voor de topper. Mike Verweij verwacht dat Jorrel Hato en Jurriën Timber het centrum van de Amsterdamse verdediging zullen vormen.

Driessen kan zich niet voorstellen dat John Heitinga met Hato en Timber centraal achterin gaat starten. “Dan krijg je hetzelfde soort scenario als toen Frenkie de Jong moest verdedigen tegen Luuk de Jong. Als Luuk de Jong dan meespeelt, dan leg je het in de lucht zodanig af dat het levensgevaarlijk gaat worden.” De Jong was dit seizoen in totaal al veertien keer trefzeker. Van die veertien treffers maakte hij er vier met zijn hoofd.

De chef voetbal van De Telegraaf denkt op zijn beurt dat Calvin Bassey zich mag gaan opmaken voor een plek in de basisopstelling. “De Jong beweegt bijna niet, dus het enige wat Bassey dan hoeft te doen is de duels met de Jong aangaan. Dat kan hij wel. Koppen kan hij ook, dus het opstellen van Bassey lijkt me een abc'tje. Timber en Hato mogen dan verder de opbouw verzorgen.”

Ajax-watcher Verweij denkt dat PSV er dan voor wil zorgen dat Bassey de opbouw van de Amsterdammers gaat verzorgen. Bovendien is hij van mening dat Heitinga het beste kan beginnen met Hato. Toch zitten er volgens de journalist wel gevaren aan het opstellen van de pas zeventienjarige verdediger. “Het is een groot risico, want als het misgaat, wordt zo’n jongen maanden teruggeworpen in zijn ontwikkeling”, aldus Verweij.