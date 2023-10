Driessen en Van Dijk voeren discussie: ‘Moet niet van mijn salaris afhangen’

Donderdag, 12 oktober 2023 om 15:57 • Wessel Antes • Laatste update: 16:08

Virgil van Dijk heeft zich tijdens de voorbereidende persconferentie van Nederland op het EK-kwalificatieduel met Frankrijk opnieuw uitgesproken over de overvolle speelkalenders in het huidige topvoetbal. De 32-jarige aanvoerder van Oranje kreeg daarbij weerstand van Valentijn Driessen, die de vraag stelde of de verdediger van Liverpool bereid is om salaris in te leveren om ervoor te zorgen dat het aantal wedstrijden minder wordt.

Van Dijk spreekt zich regelmatig uit over het aantal wedstrijden in het hedendaagse voetbal. Donderdag deed hij dat tijdens de persconferentie van Oranje in Zeist wederom. “Het wordt steeds meer en meer. Vandaar die discussie. Ik denk dat wij als spelers daar iets van moeten zeggen en tot een oplossing moeten komen.”

Het is belangrijk dat de hoofdrolspelers zelf in opstand komen, zo stelt Van Dijk. “Wij moeten op het veld staan. De gezondheid is wel iets belangrijker dan het geld dat het oplevert. Hopelijk komt daar een oplossing voor.” Van Dijk laat dit thema vrijwel iedere interlandperiode terugkeren tijdens persmomenten.

Driessen, aanwezig namens De Telegraaf, lijkt er een andere mening op na te houden. De kritische journalist stelt dat Van Dijk wordt betaald door Liverpool en dat clubs juist weer extra geld ontvangen wanneer hun spelers worden opgeroepen voor het nationale elftal. Daarom vraagt Driessen zich af of Van Dijk bereid is om tien procent van zijn salaris in te leveren. “Nee”, reageert de aanvoerder stellig.

Vervolgens komt Van Dijk terug op zijn antwoord. “Voor mijn gezondheid zou ik wél tien procent van mijn salaris inleveren. Als collectief moeten we daarmee aan de slag. Als spelers, of als aanvoerders. Daar praten we over met de PFA (Professional Footballers Association, red.), we moeten tot een oplossing komen.”

Op de vraag waarom Van Dijk in eerste instantie reageerde dat hij niet wil inleveren, komt de Bredanaar met uitleg. “Omdat het niet van mijn salaris moet afhangen dat er minder wedstrijden gespeeld worden. Jij probeert mij hier nu op een spoor te krijgen dat ik iets moois ga zeggen, maar ik vind niet dat het van mijn salaris moet afhangen of wij minder wedstrijden gaan spelen.”

Aanvoerdersband

Tijdens de persconferentie kwam ook ter sprake welke aanvoerdersband Van Dijk vrijdagavond draagt tegen Frankrijk. “De Respect-aanvoerdersband”, aldus de routinier. Driessen vraagt waarom Oranje niet kiest voor de OneLove-aanvoerdersband. “Omdat wij de Respect-aanvoerdersband willen dragen, wij als groep. Wij zijn een team en maken dezelfde keuze. Ik ben degene die uiteindelijk de aanvoerdersband draagt, maar wij als groep hebben gekozen voor de UEFA Respect-aanvoerdersband.”