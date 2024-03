Driessen: â€˜Denk dat hij een goede kans maakt om de trainer van Ajax te wordenâ€™

Driessen: ‘Denk dat hij een goede kans maakt om de trainer van Ajax te worden’

Valentijn Driessen denkt dat Pascal Jansen 'een goede kans' maakt om de nieuwe trainer van Ajax te worden, zo zegt hij dinsdagavond bij Vandaag Inside. Jansen is transfervrij sinds zijn ontslag bij AZ, maar volgens de chef voetbal van De Telegraaf staat hij er goed op in Amsterdam.

Presentator Wilfred Genee vraagt Driessen op de man af wie de nieuwe trainer van Ajax gaat worden. "Ik denk dat Pascal Jansen een goede kans maakt", antwoordt de journalist.

"Omdat er nu allemaal AZ binnen Ajax zit", refereert Driessen naar de voormalig medewerkers van de Alkmaarders die momenteel in de Johan Cruijff ArenA onder contract staan. "Alex Kroes, Marijn Beuker, Louis van Gaal die wel wat voor het zeggen heeft."

"Het is allemaal AZ en ze hebben ook allemaal met Pascal Jansen gewerkt. Ze zijn allemaal zo idolaat van wat er bij dat AZ gebeurt. Dus die kans is best aanwezig, dat hij het wordt."

Jansen is echter niet de enige naam die Driessen noemt als mogelijke opvolger van John van 't Schip. "Frank de Boer werd genoemd. En misschien Erik ten Hag, want die gaat natuurlijk aan het einde van het seizoen wieberen daar (bij Manchester United, red.)."

"En anders wordt hij wel weggestuurd", gaat Driessen verder. "Dus misschien dat hij nog een kandidaat is."

Johan Derksen mengt zich in de discussie en geeft aan dat de Amsterdammers er nog niet zijn als ze een nieuwe coach weten te strikken. "Je moet ook een paar jaartjes uitrekken om dit Ajax weer naar de Europese top te brengen."

