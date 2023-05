Driessen: ‘De meest overschatte speler in Nederland, past niet eens bij Ajax’

Maandag, 8 mei 2023 om 17:42 • Jeroen van Poppel

Valentijn Driessen vindt Edson Álvarez 'de meest overschatte voetballer van Nederland'. De chef voetbal van De Telegraaf laat zich al weken kritisch uit over de verdedigende middenvelder van Ajax en maakt na diens zwakke optreden tegen AZ (0-0) een duidelijk statement. "Hij wordt zó gigantisch overschat", aldus Driessen in de voetbalpodcast Kick-off.

"Het is de meest overschatte voetballer van Nederland, die ook niet bij Ajax thuishoort", vindt Driessen zelfs. "Ik heb even zitten turven in de eerste helft tegen AZ: hij heeft gewoon zes ballen weggegeven. Hij schoot ze uit, kopte ze uit of gaf ze aan de spelers van AZ." Dat Álvarez zowel onder Alfred Schreuder als diens opvolger John Heitinga een onbetwiste basisspeler is bij Ajax, vindt Driessen geen argument.

"Kijk even waar ze staan. Dat zegt alles over deze trainers, die hebben er ook weinig kijk op." Mike Verweij schetst het beeld dat binnen de club leeft over Álvarez. "Je hoort van iedereen bij Ajax dat Álvarez ontzettend belangrijk wordt gevonden, zowel door de staf als zijn medespelers. Het is geen toeval dat Schreuder hem altijd op het wedstrijdformulier zette en dat Heitinga ook altijd een beroep op hem doet als hij beschikbaar is."

Verweij is minder negatief over Álvarez dan zijn collega, maar vindt wel dat de Mexicaan te belangrijk is gemaakt. "Toen Álvarez binnenkwam, was hij een dienende speler die niet eens altijd alles speelde. Nu is hij de belangrijkste man bij Ajax. Dan is er de afgelopen jaren iets faliekant fout gegaan. Het zegt alles over de staat van Ajax op dit moment."