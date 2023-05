Driessen: ‘Dan moet je toch bij jezelf te rade gaan? Het is gewoon over’

Maandag, 8 mei 2023 om 19:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:19

Valentijn Driessen vindt dat Dusan Tadic niet meer voldoet aan het niveau dat Ajax moet nastreven. De chef voetbal van De Telegraaf adviseert de Amsterdammers om afscheid te nemen van de 34-jarige aanvoerder, die volgens Driessen zaterdag tegen AZ (0-0) 'werkelijk geen bal raakte'. "Het is gewoon over", zegt Driessen in Kick-off.

Al het hele seizoen klinkt kritiek op de teruglopende prestaties van Tadic. Ook tegen AZ kon de Serviër niet overtuigen. "Tadic heeft werkelijk geen bal geraakt. Drie keer werd de bal van zijn voeten gelopen, nota bene door Pantelis Hatzidiakos. Dan moet je toch ernstig bij jezelf te rade gaan?" Driessen ziet dat John Heitinga blijft zoeken naar een geschikte plek voor Tadic. "Dan wordt hij verschoven van de linkerflank naar het middenveld, dan weer naar de spits..."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is gewoon over. Tadic is gewoon over", luidt de spijkerharde conclusie van Driessen, die kritisch is op Heitinga. "Dat besluit moet je dan nemen als trainer." Heitinga tornt voorlopig echter niet aan de status van Tadic, die al maandenlang minimaal 87 minuten per wedstrijd blijft staan. Pas in de absolute slotfase wordt de routinier sporadisch gewisseld.

Driessen adviseert Ajax dus om in de zomer afscheid te nemen van Tadic, die in 2018 overkwam van Southampton. Mike Verweij denkt niet dat dat gaat gebeuren, zo laat de Ajax-watcher blijken in de podcast. "Tadic heeft een contract tot medio 2024, dus ik denk dat hij sowieso bij de selectie blijft. Maar ik kan me voorstellen dat Tadic onder een nieuwe trainer niet meer alles gaat spelen", zegt Verweij.