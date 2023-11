Driessen bijzonder fel na opmerking over Ajax-aanwinsten: ‘Wat lul je nou, man?’

Maandag, 6 november 2023 om 18:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:36

Valentijn Driessen moet nog maar zien of de aankopen die Ajax afgelopen zomer heeft gedaan echt meerwaarde hebben. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het veel te makkelijk om positief te zijn over het elftal van trainer John van 't Schip, nu er is gewonnen van achtereenvolgens FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1).

"Ajax heeft dus gewoon 115 miljoen uitgegeven", verzucht Mike Verweij maandag in de Kick-off-podcast. "En ik kan het blijven zeggen, maar als wij ons een avondje boos hadden gemaakt, hadden wij betere spelers gehaald dan Sven Mislintat", deelt de clubwatcher van Ajax nog een keer een onvoldoende uit aan de inmiddels vertrokken technisch directeur.

"Hoewel nu natuurlijk de vraag is hoe die spelers zich gaan ontwikkelen. Een aantal blijkt toch wel meerwaarde te kunnen hebben", vult presentator Pim Sedee aan. De opmerking over eventuele meerwaarde triggert Driessen direct. "Wat lul je nou, man? Meerwaarde enzo, het zou kunnen, maar dat ga je toch niet aflezen aan een wedstrijdje tegen Volendam en Heerenveen?"

"Terwijl je tegen Volendam ontsnapt met die Mühren (die alleen voor Diant Ramaj opdook en faalde bij een 1-0 voorsprong van Ajax, red.) en tegen Heerenveen ook ontsnapt", tempert Driessen de euforie rondom Ajax een dag na de wat geflatteerde 4-1 thuiszege op de Friezen.

Verweij zoomt vervolgens in op enkele zomeraanwinsten. "Ik denk ook wel dat Ramaj een meerwaarde kan worden. Akpom doet het ook niet slecht en Forbs heeft ook af en toe wat laten zien. En Sutalo speelde gisteren (tegen Heerenveen, red.) best goed."

"Alleen, als je ziet wat PSV heeft gehaald", trekt de Ajax-watcher een vergelijking met de huidige koploper. Sedee haakt in dat voor PSV een periode vol topduels aanbreekt. "Dus jij denkt dat Ajax over een maand boven PSV staat", countert Verweij met enig cynisme. "Nee, maar de spelers zijn nog niet echt getest in de competitie, dus het is de vraag hoe die zich gaan houden", werpt de presentator vervolgens weer op.

Driessen ziet bij PSV veel afhangen van een speler. "Belangrijk is dat Noa Lang weer fit wordt, want die maakte in het begin van het seizoen wel het verschil. Die kan tegen dit soort tegenstanders (RC Lens, red.) natuurlijk ook het verschil maken."