Driessen beoordeelt speler van Ajax: ‘Dat is natuurlijk wel zorgwekkend’

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn kritisch op Ajax-spits Chuba Akpom. De Engelsman scoorde donderdagavond twee cruciale doelpunten in het Europa League-duel met AEK Athene (3-1), maar miste ook drie opgelegde kansen. Verweij ziet in Akpom nog wel een 'nuttige' speler, maar Driessen is harder in zijn oordeel en wijst naar een van de gemiste kansen van Akpom, waarbij hij Tristan Gooijer over het hoofd zag. "Dat is een kwaliteitsgeval."

"Het is een feit: hij is in niks een Ajax-spits", opent Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Maar hij is wel heel bruikbaar, zeker op deze manier. Hij maakt de 1-0 en de 3-1, waarbij hij wel twee keer heel erg de hulp kreeg van de keeper van AEK." Doelman Georgios Athanasiadis, die speelde bij afwezigheid van de geblesseerde Cican Stankovic, sloeg bij de 1-0 de bal volledig mis, waardoor Akpom kon binnenkoppen. Bij de 3-1 dook Athanasiadis over de bal heen.

Akpom kreeg naast zijn doelpunten nog drie reuzenkansen om minimaal een hattrick te maken. Bij de eerste kans raakte hij de bal niet goed en redde Athanasiadis. Bij de tweede mogelijkheid had hij misschien wel af moeten leggen op de vogelvrije debutant Gooijer. En ook bij de derde kans faalde Akpom. Dit keer schoot hij beter in, maar redde Athanasiadis fraai. "Ik denk dat het uiteindelijk een nuttige speler voor Ajax kan zijn, maar dit is natuurlijk niet dé echte Ajax spits", concludeert Verweij.

"Je ziet ook dat als hij echt de tijd krijgt en moet nadenken voor de goal, dat hij het dan moeilijk krijgt. Wim Kieft zei ook al bij Veronica dat dit een spits is die de bal voor zijn voeten of hoofd moet krijgen en dan 'boem', heel impulsief scoren. Als hij te lang gaat nadenken, gaat het mis."

Driessen vult aan: "Als hij zo'n lange sprint trekt, denk het publiek al: o jee, maar zo denkt hij (Akpom, red.) ook." Verweij vindt het sneu voor Gooijer, die zo goed als zeker had gescoord als Akpom de bal had afgelegd. "Gooijer is een debutant. Die zag je een sprint trekken en denken: hier komt mijn doelpunt! En dan... Dit had hij natuurlijk niet gedaan als een Berghuis, Bergwijn of een Taylor mee had gelopen. Dan was hij echt volkomen uitgekafferd."

"Maar bij een jonge jongen (Gooijer, red.) durft hij hem zelf te schieten." Verweij kan zich overigens wel voorstellen dat Akpom voor eigen succes ging. "Hij heeft heel veel kritiek gehad, is één van de aankopen van Sven Misluktat... Dus als je dan deze kans krijgt om de derde goal te maken en met die bal naar huis te gaan... Ik had hem ook zelf geschoten. Ik had hem er alleen wel ingeschoten" zegt Verweij met een knipoog.

Akpom verklaarde na de wedstrijd tegenover trainer John van 't Schip dat hij Gooijer simpelweg niet zag. "Dat is dan natuurlijk wel zorgwekkend", vindt Driessen. "Dat is een kwaliteitsgeval. Hij had alle tijd om nog om hem heen te kijken. Hij had nog een pirouette kunnen maken. Hij had alles en nog wat kunnen doen. Ja, en als je die jongen dan niet ziet... Dat tekent natuurlijk ook zijn beperkingen van hem als spits. Als Ajax-spits." Verweij stelt dat er twee conclusies mogelijk zijn. "Of hij is niet eerlijk, of hij is blind."

