Driessen: ‘Als dat gebeurt, kan het nog weleens raar aflopen voor PSV’

Valentijn Driessen heeft zich verbaasd over de reactie van Peter Bosz op de nederlaag van zijn ploeg in de TOTO KNVB Beker. De trainer van PSV zag zijn elftal met 1-0 onderuit gaan tegen Feyenoord en liet zich na afloop kennen door fel te reageren op vragen over een vermeende penalty voor PSV. Volgens Driessen doet Bosz er goed aan om niet vaker op deze manier te reageren.

Feyenoord bleek in de achtste finale van het bekertoernooi met één doelpunt verschil te sterk voor de Eindhovense Eredivisie-koploper. De goal van Quinten Timber in de eerste helft bleek genoeg voor de zege. PSV dacht in het tweede bedrijf een strafschop te krijgen, maar arbiter Dennis Higler wees niet naar de stip.

Noa Lang werd in het Rotterdamse zestienmetergebied gevloerd door Mats Wieffer. Laatstgenoemde leek, al dan niet lichtjes, de bal te spelen, maar raakte in ieder geval óók aanvaller Lang. Higler liet doorspelen en ook VAR Clay Ruperti greep niet in, tot woede van Bosz.

"Ik dacht dat het een strafschop was. En achteraf bleek ik daar wel gelijk in te hebben", reageerde de oefenmeester op de persconferentie na afloop van het duel. Een aanwezige journalist vertelde dat de meningen over het incident verdeeld zijn.

"Heb je echt de beelden gezien, of niet?", ging Bosz verder. "Zag je dat hij (Lang, red.) werd geraakt op zijn linkervoet en dat die dubbelklapte? Dan is er toch geen discussie mogelijk? Hoezo zijn er collega's die daar anders over denken? Jij denkt daar anders over? Nou, jongens. Kom op. Menen jullie dit serieus nu, of niet? Ik wil best met jullie in discussie daarover, maar die ga je niet winnen. Dus doe het dan niet. Hou eens op, zeg."

De felle reactie van Bosz zorgt voor verbazing bij Driessen, zo schrijft hij in De Telegraaf. "Met zijn over-de-top reactie geeft Bosz een fout signaal af naar zijn spelers, want communiceren met de media is communiceren met je spelers. Die zien hun trainer na afloop ongewoon fel uit zijn slof schieten. Is er dan toch iets aan de hand? Zorgt het eerste gelijkspel van de competitie en de daaropvolgende onttroning als bekerhouder voor de eerste barstjes in een tot dusver vlekkeloos seizoen?"

"Het valt voor hem (Bosz, red.) en PSV te hopen dat de klad er verder niet in komt", vervolgt de chef voetbal van de Amsterdamse krant. "Want, en Bosz weet dit uit ervaring, het kan soms razendsnel verkeren in de voetballerij. Zelfs als je als trainer-coach beschikt over bijzonder goed materiaal. In ieder geval moet je als kapitein van het schip de rust bewaren en rustig blijven bij tegenslag, bijvoorbeeld bij bekeruitschakeling, hoe deze ook tot stand is gekomen. Want als de emotie van Bosz na Feyenoord - PSV overslaat op zijn spelersgroep, kan het nog weleens raar aflopen dit seizoen en houdt Bosz zijn faam als trainer die geen hoofdprijzen op het hoogste niveau wint."

