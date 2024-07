Driessen denkt dat Ajax gouden zaken zou doen met komst Weghorst en vergelijkt aanvaller met Stam, Davids en Tadic

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn voorstanders van de komst van Wout Weghorst naar Ajax. Vrijdagmiddag werd bekend dat de Amsterdammers de spits uit Borne zien als ideale opvolger van Chuba Akpom, die in augustus tegen de juiste prijs zou mogen vertrekken. De journalisten van De Telegraaf laten in de podcast Kick-off weten dat Ajax baat zou hebben bij het het karakter van Weghorst, die nog tot medio 2025 vastligt bij Burnley.

"Misschien is het goed dat de boel bij Ajax een keer opgeschud wordt, want het is daar wel een beetje ingedut", opent Verweij. "Daar accepteert Wout Weghorst het natuurlijk niet als er drie dagen vrij zijn of als ze al om 13:30 uur de stad in mogen", doelt de clubwatcher op het soepele trainingsschema van voormalig Ajax-trainer John van 't Schip. "Dus misschien is een voetbalgek, in de goede zin van het woord, wel heel goed voor Ajax."

"Ik vind dat Weghorst ook wel iets buiten het veld brengt wat er bij Ajax gemist wordt", denkt Driessen. "Dat was ook toen Jaap Stam kwam, Davids... Een soort professionele inslag die je moet maken. Tadic... Dat is verdwenen met het vertrek van Blind, Tadic en Klaassen. Wat dat betreft kan hij al een versterking zijn. Je loopt fluitend door de Eredivisie met Brobbey en Weghorst, tegen PEC Zwolle, NAC Breda, NEC... Kom maar op."

Voetbal International bevestigde eerder op de dag dat Weghorst liever naar Ajax gaat dan naar FC Twente, dat al langere tijd naar de spits hengelt. In Enschede zou Weghorst verzekerd zijn van voorronde Champions League, terwijl de Amsterdammers drie rondes moeten overleven om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Bovendien lijkt de kans op een basisplaats bij Twente een stuk groter, vanwege de aanwezigheid van Brian Brobbey in Amsterdam.

Voordat Ajax eventueel toe kan slaan, moet de club eerst Akpom van de hand doen. De Engelsman moet er op 1 augustus nog wel bij zijn in de return van de tweede voorronde van de Europa League, voordat de hoofdstellingen over willen gaan tot verkoop van de spits, die volgens De Telegraaf 20 à 25 miljoen euro kan opleveren. Weghorst zou op zijn beurt vijf miljoen euro moeten kosten.

"Het is echt wel precisiewerk", weet Verweij. "Want ze willen Akpom eigenlijk niet kwijt, maar nu ze er 20 tot 25 miljoen voor kunnen krijgen, willen ze hem toch kwijt om de rest van de selectie op een aantal posities te kunnen versterken. Maar dan willen ze hem niet voor 1 augustus kwijt vanwege de voorronde van de Europa League, want de kans is redelijk groot dat Brobbey en Weghorst óf op vakantie óf nog op het EK zijn."

Driessen verwacht overigens niet dat de Jordan Henderson de voortrekkersrol op zich gaat nemen. "Het is ongelooflijk, die hebben ze nog steeds. Die moeten ze nog steeds iedere maand betalen. Normaal gesproken moet je hem voor 1 juli kwijt zijn, anders moet je zijn maandsalaris voor juli ook nog overmaken." Henderson zou geschrokken zijn van het niveau bij Ajax en daarom een vertrek overwegen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!