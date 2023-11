Dries Mertens schittert met twee goals én assist voor Galatasaray

Galatasaray heeft zaterdagavond een moeiteloze zege geboekt in de Süper Lig. In eigen huis was de ploeg van trainer Okan Buruk een aantal maten te groot voor Alanyaspor: 4-0. Dries Mertens vervulde een hoofdrol met twee doelpunten én een assist, terwijl ook Mauro Icardi en Wilfried Zaha wisten te scoren. Galatasaray gaat voorlopig nog aan kop met 34 punten, al kan Fenerbahçe later deze speelronde nog in punten gelijk komen.

Galatasaray - Alanyaspor 4-0

Met Leroy Fer in de basis kwam Alanyaspor in de 37ste speelminuut op achterstand, toen Icardi de 1-0 aantekende op aangeven van Mertens. In de laatste minuut voor het rustsignaal kwam de Belgische aanvaller zelf tot scoren. Vanaf de linkerkant sneed hij naar binnen, waarna hij met een heerlijke trap de rechterkruising vond: 2-0. Ook de derde treffer kwam op naam van Mertens, die ditmaal een verlengde bal van Icardi van dichtbij binnenschoot: 3-0. Het slotakkoord werd gespeeld door Zaha: de spits tekende ook op aangeven van Icardi de 4-0 aan.