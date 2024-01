Drie voormalig Eredivisionisten maken kans op fraaie prijs in de Premier League

Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Heung-min Son (Tottenham Hotspur), Cole Palmer (Chelsea), Mohammed Kudus (West Ham United), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Dominic Solanke (AFC Bournemouth), Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) en Michael Olise (Crystal Palace) maken kans op de prijs voor Speler van de Maand in de Premier League. De uitverkiezing gaat over de duels die in december gespeeld zijn.

Daarmee maken liefst drie spelers met een verleden in de Eredivisie kans op de prestigieuze prijs, die vorige maand werd gewonnen door Manchester United-verdediger Harry Maguire. De Engelsman werd uitgeroepen tot beste speler van de maand november.

The nominees are in for December's @premierleague Player of the Month. Back your winner now: https://t.co/xz2IGc9jvn#FC24 pic.twitter.com/rACsQVm7Ri — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) January 4, 2024

Onder meer voormalig Ajacied Kudus kan Maguire gaan opvolgen. De smaakmaker van West Ham was in december in zes Premier League-wedstrijden goed voor vier doelpunten. Kudus is inmiddels uitgegroeid tot een grote man in Oost-Londen.

Solanke, die in het seizoen 2015/16 op huurbasis voor Vitesse speelde, was liefst zesmaal trefzeker in zes competitiewedstrijden voor Bournemouth. Daarmee verdubbelde de Engelse spits zijn seizoenstotaal tot twaalf doelpunten.

Tot slot maakt ook oud-Feyenoorder Senesi kans als voormalig Eredivisionist. De Argentijnse verdediger wist twee keer te scoren en hielp Bournemouth daarnaast naar vier clean sheets. Senesi is dit seizoen een vaste waarde onder manager Andoni Iraola.

Eerder dit seizoen legden achtereenvolgens James Maddison (Tottenham Hotspur), Heung-min Son (Tottenham Hotspur), Mohamed Salah (Liverpool) en dus Maguire beslag op de prijs. Son is de eerste speler die de titel mogelijk nog een keer mag dragen dit Premier League-seizoen.

Son speelde in december zeven Premier League-duels, waarin hij goed was voor vier doelpunten en hetzelfde aantal assists. Tottenham moet de sterspeler komende maand missen, daar hij met Zuid-Korea deelneemt aan de Azië Cup.

