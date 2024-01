Drie uitgaande transfers moeten Ajax aan volgende winteraanwinst helpen

Ajax is nog altijd in gesprek met Borussia Dortmund over een transfer van Julian Rijkhoff, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. Een Amsterdams bod van 'minder dan één miljoen euro' werd eerder door BVB naar de prullenbak verwezen. Drie uitgaande transfers kunnen Ajax mogelijk alsnog helpen de deal voor Rijkhoff rond te krijgen.

Door de komst van Jordan Henderson, die een jaarsalaris opstrijkt van circa 4,5 miljoen euro, is de bestedingsruimte van Ajax op de transfermarkt klein. Ajax hoopt nog altijd op een terugkeer van Julian Rijkhoff. De aanvaller verliet de Amsterdamse jeugdopleiding in de winter van 2021 juist vanwege een gebrek aan perspectief.

De pas achttienjarige spits staat zelf welwillend tegenover een nieuw dienstverband bij Ajax, maar vooralsnog weigert Dortmund dus mee te werken aan een vertrek. Mogelijk kunnen uitgaande transfers van Francisco Conceição, Jorge Sánchez en Anass Salah-Eddine uitkomst bieden.

Salah-Eddine staat in de concrete belangstelling van een Italiaanse club en FC Utrecht. Volgens De Telegraaf gaat de voorkeur van de 22-jarige linksback uit naar het buitenland.

Fabrizio Romano meldde eerder dat het Schotse Rangers FC en het Italiaanse Torino geïnteresseerd zijn in de diensten van Salah-Eddine.

Ook hoopt Ajax de aan FC Porto verhuurde Sánchez nog te slijten. De rechtsback kan terugkeren naar Mexico, daar Cruz Azul bereid is om drie miljoen euro voor hem op tafel te leggen.

Porto wenst voorlopig echter niet mee te werken. Daar kan mogelijk verandering in komen. Conceição wordt eveneens door Ajax verhuurd aan os Dragões. Het instemmen van de Amsterdammers met het eerder laten lichten van de optie tot koop, die Porto bij de huur van Conceição heeft bedongen, kan volgens Portugese bronnen ‘de sleutel’ zijn in een vervroegde terugkeer van Sánchez naar Ajax en dus verkoop aan Cruz Azul.

