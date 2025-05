De Nederlanders van Liverpool maken opnieuw kans op Premier League-prijzen. Arne Slot is genomineerd voor Manager van het Jaar, terwijl Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk beiden zijn genomineerd voor Speler van het Jaar. Gravenberch maakt bovendien kans om Talent van het Jaar te worden.

Liverpool is hofleverancier bij de nominaties voor de individuele prijzen. De ploeg van Slot werd kampioen en liet de rest van de competitie ver achter zich. Ook Mohamed Salah is genomineerd voor Speler van het Jaar. De Egyptenaar is topscorer van de Premier League en de favoriet voor de prijs.

Slot kan in zijn eerste jaar in de Premier League direct uitgeroepen worden tot Manager van het Jaar. Daarvoor moet hij wel afrekenen met Thomas Frank (Brentford), Eddie Howe (Newcastle United), Vítor Pereira (Wolverhampton Wanderers) en Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest). In de maand november werd Slot uitgeroepen tot Manager van de Maand.

Van Dijk, Gravenberch en Salah nemen het op tegen Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), oud Willem II’er Alexander Isak (Newcastle United), Bryan Mbeumo (Brentford), Declan Rice (Arsenal) en Chris Wood (Nottingham Forest).

Gravenberch is de enige speler die dit jaar kans maakt op individuele onderscheidingen in meerdere categorieën. De 22-jarige middenvelder kwam vorig seizoen over van Bayern München, maar moest aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol. Onder Slot kende de Amsterdammer zijn doorbraak en bewees hij wekelijks zijn waarde voor het elftal.

In de categorie Talent van het Jaar zijn naast Gravenberch ook Liam Delap (Ipswich Town), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Cole Palmer (Chelsea), João Pedro (Brighton & Hove Albion) Morgan Rogers en William Saliba genomineerd. Ook de Nederlandse Spanjaard Dean Huijsen dingt mee naar de prijs.

Fans van de Premier League kunnen nog tot maandag hun stem uitbrengen. Die stemmen worden gecombineerd met een oordeel van de vakjury. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt.