Drie keer scheepsrecht voor Fiorentina? Italianen wachten kraker in halve finale Conference League

Fiorentina heeft zich donderdagavond geplaatst voor de halve finale van de Conference League. De ploeg van trainer Raffaele Palladino had na de 1-2 zege tegen NK Celje in de heenwedstrijd genoeg aan een 2-2 gelijkspel in de return. In de halve finale wacht Fiorentina, dat de laatste twee finales van het toernooi verloor, een pittige uitdaging tegen Real Betis.

Bijzonderheden:

Gek veel had Fiorentina niet te duchten van Celje, al braken de Slovenen halverwege de eerste helft wel gevaarlijk door. Linksbuiten Tamar Svetlin trok naar binnen en zag zijn inzet tot hoekschop worden verwerkt door Fiorentina-doelman David de Gea.

Rolando Mandragora miste niet veel later een opgelegde kans van dichtbij, door recht op doelman Ricardo Silva te koppen. Vlak voor rust was het alsnog raak voor de middenvelder, die op aangeven van Marin Pongracic de verre hoek vond: 1-0.

Vlak na de onderbreking kwam Celje op gelijke hoogte via Aljosa Matko, die De Gea kansloos liet met een hard schot: 1-1. Het werd nog gekker toen Klemen Nemanic er 1-2 van maakte in Stadio Artemio Franchi. De centrale verdediger kopte een hoekschop van Svit Seslar keurig binnen.

Twee minuten daarna maakte Fiorentina gelijk. Kean werd de diepte ingestuurd en schoot keurig binnen in de verre hoek: 2-2. Fiorentina leek tot tweemaal toe alsnog te winnen, ware het niet dat treffers van Luca Ranieri en Kean werden afgekeurd wegens buitenspel.