Dreun voor Ruud Van Nistelrooij na buitenspelgoal Manchester United in extremis

Manchester United staat in de achtste finale van de FA Cup. Na een spectaculaire slotfase, met een ogenschijnlijke buitenspelgoal van Harry Maguire, werd met 2-1 gewonnen van Leicester City. Een flinke domper voor Ruud van Nistelrooij, die zijn ploeg op voorsprong zag komen tijdens zijn terugkeer op Old Trafford maar toch moest buigen in extremis.

Amorim begon met Noussair Mazraoui als meest linkse pion in een driemansverdediging. Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee zaten op de bank bij de thuisclub. De voor 30 miljoen aangetrokken linksback Patrick Dorgu begon rechts op het middenveld. Van Nistelrooij kon geen beroep doen op de niet fitte Jamie Vardy. Patson Daka was nu de aanvalsleider van Leicester, dat al het hele seizoen vecht tegen degradatie uit de Premier League.

Manchester United maakte een zeer povere indruk en kwam in de eerste helft tot geen enkel schot op doel. Leicester toonde lef en kwam drie minuten voor rust op 0-1. André Onana redde nog op een schuiver van Wilfred Ndidi, maar was kansloos op de kopbal van dichtbij uit de rebound van Bobby De Cordova-Reid. Grote vreugde in het uitvak met Leicester fans, die voormalig speler Harry Maguire spottend vroegen wat de stand was.

Amorim greep halverwege in en liet Dorgu achter in de kleedkamer. Alejandro Garnacho moest voor dreiging zorgen naar voren toe. Leicester raakte echter ook na rust niet in paniek van het tegenvallende aanvalsspel van de thuisploeg. Amorim zag het met lede ogen aan en besloot om Zirkzee na 65 minuten voor de leeuwen te gooien op Old Trafford. Een voltreffer van de manager, zo bleek al snel.

Een voorzet van Garnacho, die daarvoor een bal van de lijn zag worden gehaald, kwam uiteindelijk wat gelukkig terecht bij Zirkzee, die simpel binnen kon tikken: 1-1. Manchester United kwam er beter in en dat was met name te danken aan de bedrijvigheid van Garnacho. Leicester moest steeds meer achteruit en leek vooral de gelijke stand te koesteren.

In de slotfase kwam Manuel Ugarte, ook al in de fout bij de 0-1 van Leicester, goed weg toen hij met beide voeten hard inkwam op Harry Winks. De middenvelder mocht met de gele kaart niet klagen. Ondertussen kwam een verlenging steeds dichterbij op Old Trafford. De fans van Manchester United zagen dat niet zitten en gingen nog eens achter hun ploeg staan.

De verlenging kwam er niet, want ver in blessuretijd kopte uitgerekend Maguire raak uit een indraaiende vrije trap. Een ware vreugde-explosie op Old Trafford en diepe teleurstelling bij Leicester en Van Nistelrooij. Uit de beelden bleek dat Maguire op het moment van de vrije trap buitenspel stond, maar er was geen VAR in Manchester, dus de goal werd niet geschrapt. De VAR doet pas in de vijfde ronde van de FA Cup zijn intrede.