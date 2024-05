Drastische aanpak voetbalfans op komst: Frank Paauw is de nieuwe voorzitter KNVB

Frank Paauw is de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB geworden, zo meldt de bond via de officiële kanalen. Maandagmiddag kreeg de hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie de meeste stemmen: 31 van de 60. Hij bleef daarmee Hans Nijland (20 stemmen) en Jeanet van der Laan (7 stemmen) ruimschoots voor. 2 stemmen waren ongeldig.

Paauw is de opvolger van Just Spee, die noodgedwongen, vanwege gezondheidsredenen, afzwaait als bondsvoorzitter. De hoofdcommissaris kreeg veruit de meeste stemmen en hij troefde de concurrentie ruimschoots af.

Paauw is een ervaren bestuurder. In zijn rol als politiechef (eenheden Rotterdam en Amsterdam) heeft Paauw veel ervaring opgedaan met alle facetten van het voetbal, wat hem een nationaal en internationaal netwerk in het voetbal opleverde. Zelf begon hij op 6-jarige leeftijd met voetballen en bijna zestig jaar later speelde hij in een veteranenteam.

De bondsvoorzitter is de voorzitter van de vereniging KNVB. Samen met de directeur-bestuurder betaald voetbal (Marianne van Leeuwen) en de directeur-bestuurder amateurvoetbal (Jan Dirk van der Zee) vormt de bondsvoorzitter het bondsbestuur, dat verantwoording aflegt aan de bondsvergadering.

Het bondsbestuur vertegenwoordigt de KNVB, waarbij de bondsvoorzitter dit vooral doet bij jubilea en internationaal. De bondsvoorzitter is tevens de voorzitter van de bondsvergadering, waarin onderwerpen worden besproken die het amateurvoetbal en betaald voetbal overstijgen en in gezamenlijkheid kunnen worden behandeld.

Mogelijk komen er veel veranderingen voor de voetbalfans, want Paauw beloofde eerder al een keiharde aanpak voor relschoppers. Eerder pleitte hij al voor uitsluiting van Europese uitfans bij Nederlandse wedstrijden.

Toen bekend werd dat Paauw de voornaamste kandidaat was volgden er massaal protesten in Nederland. In diverse stadions hangen spandoeken met teksten als 'geen gemauw, weg met Frank Paauw' en 'Nee tegen Frank P.'

