Dramatische resultaten in EK-campagne kosten Fernando Santos zijn baan

Maandag, 11 september 2023 om 15:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:51

Fernando Santos en Polen gaan zeer spoedig uit elkaar, zo weet het Poolse TVP Sport te melden. Volgens het medium is het al zeker dat het tot een breuk komt, maar is het nog niet officieel omdat 'de zaak op een stijlvolle manier moet worden opgelost'. Het Poolse nationale team staat er bijzonder slecht voor in de EK-kwalificatiecampagne.

Polen was op voorhand misschien wel de favoriet om bovenaan Poule E te eindigen. Na vijf gespeelde wedstrijden staan de rood-witten echter slechts vierde met zes punten. Zondag werd het cruciale duel met Albanië met 2-0 verloren, wat de druppel lijkt te zijn geweest voor de Poolse voetbalbond. Eerder verloor de ploeg van sterspeler Robert Lewandowski ook al op bezoek bij Tsjechië (3-1) en Moldavië (3-2). Op bezoek bij laatstgenoemde ploeg gaven de manschappen een 0-2 voorsprong weg, mede door een dubbelslag van huidig Heerenveen-spits Ion Nicolaescu.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Albanië leidt de dans in Poule E met tien punten. Tsjechië, dat als enige ploeg vier keer heeft gespeeld in plaats van vijf, volgt op 8 punten, net als Moldavië. Met de zes punten die de Polen nu hebben lijkt kwalificatie voor het EK 2024 een bijzonder lastige uitdaging te worden. Na afloop van het duel in Tirana op zondag liet Santos nog weten niet op te willen stappen. "Vandaag (zondag, red.) en morgen ook niet", vertelde de Portugees, die in januari dit jaar in dienst trad. "Of ik denk dat ik aan zal blijven? Dat zal je de president van de bond moeten vragen. Als hij besluit me weg te willen hebben, zal hij met me praten om tot een oplossing te komen."

Santos zei de onvrede onder de Poolse fans goed te snappen. "Ik ben zelf ook ontevreden. De spelers zijn verdrietig, omdat zij juist vreugde willen geven. Maar zo werkt het niet altijd. We wilden winnen. We zijn een team in ontwikkeling. We hebben tien trainingssessies gehad. Tien! We zitten in een transitiefase." Santos zal de rest van de kwalificatiecampagne niet meer meemaken. Het is een volgende tegenvaller voor de 68-jarige oefenmeester uit Lissabon. Na de uitschakeling tegen Marokko op het WK 2022 werd al snel bekend dat er een einde kwam aan de achtjarige samenwerking met Portugal. Santos bezorgde zijn thuisland overigens wel het Europees kampioenschap (2016) en de Nations League (2019).