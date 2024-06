Dramatisch Nederlands elftal verliest van Oostenrijk en eindigt als derde in Groep D op het EK

Het Nederlands elftal heeft dinsdag allesbehalve een goede beurt gemaakt tegen Oostenrijk. In het derde groepsduel in Groep D op het EK ging een dramatisch Oranje met 2-3 ten onder. Door de zege eindigt tegenstander Oostenrijk verrassend als groepshoofd, daar Frankrijk verzuimde te winnen van Polen (1-1).

Bondscoach Ronald Koeman wijzigde zijn elftal dinsdag tegen Oostenrijk met liefst drie namen. Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong en Xavi Simons, die tegen Frankrijk (0-0) nog aan de aftrap verschenen, werden gepasseerd door de keuzeheer. Lutsharel Geertruida, Joey Veerman en Donyell Malen konden juist wél rekenen op een basisplaats. Door de rentree van Veerman schoof Tijjani Reijnders door naar de nummer 10-positie.

Oostenrijk trad in het Olympiastadion in Berlijn aan met drie spelers die een verleden in de Eredivisie hebben. Spits Marko Arnautovic speelde tussen 2006 en 2009 voor FC Twente, terwijl Maximilian Wöber en Florian Grillitsch in een recenter verleden onder contract stonden bij Ajax. Feyenoord-verdediger Gernot Trauner, die tijdens de 1-3 zege op Polen nog wist te scoren, ontbrak tegen Oranje wegens een blessure.

Nederland begon aan de hand van Malen dramatisch aan het derde groepsduel. De aanvaller van Borussia Dortmund liet zijn directe tegenstander Alexander Prass aanvankelijk vrij lopen. In een poging zijn fout te herstellen gleed Malen naar een voorzet van de Oostenrijkse linksback, waarmee hij de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman Bart Verbruggen schoot: 0-1 na zes minuten.

Doelpunt Oostenrijk??! 6' Donyell Malen Nederland 0-1 Oostenrijk Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/VvAF15rYAR#EURO2024 pic.twitter.com/qzue9RxSBQ — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 25, 2024

Na een klein kwartier volgde de eerste mogelijkheid van Oranje. Een goede lage voorzet van Cody Gakpo belandde bij Reijnders, die de bal totaal verkeerd raakte en dus naast het doel van Patrick Pentz schoof. Koeman werd tijdens het eerste bedrijf meermaals zichtbaar gefrustreerd in beeld gebracht.

Na 24 minuten kreeg Malen de kans om zijn fout te herstellen, toen de pijlsnelle aanvaller werd weggestuurd door Reijnders. Oog in oog met Pentz schoot hij de bal echter wild naast het Oostenrijkse doel. Na iets meer dan een half uur werd de slecht spelende Veerman vervangen door Simons. De middenvelder van PSV leed bij liefst 16 van zijn 29 balcontacten balverlies. Voor rust behoedde Verbruggen het Nederlands elftal nog voor een grotere achterstand.

Na de theepauze stond er een ander Oranje op het veld. Een felle onderschepping van Geertruida luidde in de 47ste minuut een vlijmscherpe counter in. De Feyenoorder vond Simons, die Gakpo vrijspeelde op links. De Eindhovenaar nam de bal aan, om vervolgens direct de verre hoek te vinden met een heerlijk schot: 1-1

Doelpunt Nederland??! 47' Cody Mathès Gakpo Nederland 1-1 Oostenrijk Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/VvAF15rYAR#EURO2024 pic.twitter.com/uC5AVXEt8d — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 25, 2024

Waar het elftal van Koeman voor even herboren leek, kreeg Nederland na een klein uur een keiharde tik te verwerken. In een moment van onoplettendheid kreeg Grillitsch de kans om de bal voor te geven, waarna Romano Schmid vanuit de rug van Gakpo binnen kon knikken: 1-2.

Doelpunt Oostenrijk??! 59' Romano Schmid Nederland 1-2 Oostenrijk Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/VvAF15rYAR#EURO2024 pic.twitter.com/foSJIy7DCz — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 25, 2024

Vlak na het doelpunt bracht Koeman twee frisse krachten binnen de lijnen. Nathan Aké en Reijnders werden vervangen door Micky van de Ven en Georginio Wijnaldum. In de 72ste minuut raakte Malen geblesseerd, waardoor ook supersub Wout Weghorst binnen de lijnen kwam.

De bekritiseerde Memphis Depay, die tot de 75ste minuut vrij onzichtbaar was, zorgde op aangeven van Weghorst voor de 2-2 met een knap doelpunt. Even leek het erop dat het doelpunt niet zou tellen vanwege hands, maar scheidsrechter Ivan Kruzliak keurde hem na het bekijken van de beelden goed.

Doelpunt Nederland??! 75' Memphis Depay Nederland 2-2 Oostenrijk Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/VvAF15rYAR#EURO2024 pic.twitter.com/BrL8c4b4xW — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 25, 2024

Tien minuten voor tijd ging het alsnog mis voor Oranje. Opnieuw werd de wankele defensie kinderlijk eenvoudig te kijk gezet. Ditmaal profiteerde de volledig vrij lopende Marcel Sabitzer, die geen genade toonde tijdens het verschalken van Verbruggen: 2-3. Een vierde Oostenrijkse treffer van Christoph Baumgartner werd afgekeurd wegens buitenspel.

Doelpunt Oostenrijk??! 80' Marcel Sabitzer Nederland 2-3 Oostenrijk Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/VvAF15rYAR#EURO2024 pic.twitter.com/sCudWhbHK6 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 25, 2024

Een kopkans voor Weghorst zorgde niet meer voor de gelijkmaker, waardoor Oranje als derde eindigt in Groep D. Als gevolg van deze nederlaag kan Nederland in de achtste finales een lastige tegenstander tegenkomen. Afhankelijk van een aantal andere resultaten kan dat de groepswinnaar worden uit Groep B (Spanje), Groep C (met Engeland, Denemarken, Slovenië en Servië) of Groep E (met Roemenië, België, Slowakije en Oekraïne).

