Drama voor United? ‘André Onana hangt wederom schorsing boven het hoofd’

Vrijdag, 1 december 2023 om 17:10 • Bart DHanis • Laatste update: 18:08

André Onana wordt mogelijk langer dan een maand geschorst door de FIFA, zo schrijven verschillende Engelse media vrijdagmiddag. De mogelijke schorsing van de doelman van Manchester United heeft te maken met een eventuele uitnodiging voor de Afrika Cup.

Een regel van de FIFA schrijft namelijk voor: ‘Een speler die door zijn bond is opgeroepen voor één van de representatieve teams daarvan is, tenzij anders overeengekomen door de betreffende bond, niet gerechtigd om te spelen voor de club waarbij hij staat ingeschreven gedurende de periode waarvoor hij door zijn club is vrijgesteld of vrijgesteld had kunnen worden krachtens de bepalingen van deze bijlage, plus een extra periode van vijf dagen."

Dat betekent dat zelfs als Onana de uitnodiging van de Kameroense bond zou afwijzen, hij niet in actie mag komen voor United. Die periode wordt door de regel ook nog eens vijf dagen verlengd. Onana moet dus hopen dat hij helemaal niet wordt opgeroepen, anders mag hij in die periode niet spelen voor de ploeg van Erik ten Hag.

Dat Onana door bondscoach Rigobert Song opgeroepen gaat worden, lijkt wel een zekerheidje. De 27-jarige sluitpost kreeg tijdens het WK van 2022 in Qatar nog ruzie met Song, maar laatstgenoemde heeft Onana inmiddels weer in zijn armen gesloten.

Als Onana wordt uitgenodigd voor de Afrika Cup mist hij mogelijk vier Premier League-wedstrijden en het duel in de derde ronde van de FA Cup. In de periode van de Afrika Cup (13 januari tot en met 11 februari) speelt United tegen respectievelijk Tottenham Hotspur, Wolverhampton, Aston Villa en West Ham United.

Onana kwam afgelopen zomer voor vijftig miljoen over van Internazionale. Zijn eerste seizoen bij Old Trafford verloopt tot dusver met ups en downs. Afgelopen woensdag was de voormalig doelman van Ajax met twee blunders gedeeltelijk schuldig aan het gelijkspel tegen Galatasaray (3-3).

Een eventuele schorsing voor Onana voedt ook de geruchten over een terugkeer van United-legende David De Gea. De Spaanse doelman werd afgelopen zomer weggestuurd bij United, maar heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden.

Onana werd eerder geschorst door de UEFA vanwege dopinggebruik. Op 30 oktober 2020 werd bij hem het verboden middel Furosemide gevonden in zijn urine. HIj werd toen twaalf maanden geschorst.