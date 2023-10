Drama voor Schuurs: verdediger scheurt knieband en moet maanden toekijken

Maandag, 23 oktober 2023 om 13:31 • Lars Capiau • Laatste update: 14:02

De ernst van de blessure van Perr Schuurs is bekend. De Italiaanse journalist Fabrizio Romano meldt maandagmiddag op X dat de Nederlander zijn knieband heeft gescheurd en zes maanden moet revalideren.

Het gebeurde zaterdagavond in het duel met Internazionale. Op bezoek bij Torino boekten i Nerazzurri een 0-3 overwinning. Schuurs moest in het tweede bedrijf per brancard het veld verlaten.

Met een ogenschijnlijk zware knieblessure werd de Nederlander huilend van het veld gedragen. Na de trieste aftocht van Schuurs bleek Dumfries met een assist, twee minuten na zijn invalbeurt, goud waard voor de Milanezen.

???????????????? met de assist! ?? Denzel Dumfries staat net 3 minuten op het veld en helpt Inter al naar de voorsprong! ??#ZiggoSport #SerieA #TorinoInter pic.twitter.com/CqHB8Tr9cw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 21, 2023

Direct na rust sloeg het noodlot toe voor Schuurs. De Nederlander stortte met een van pijn vertrokken gezicht neer in het gras en al snel werd duidelijk dat het om een serieuze knieblessure ging. De brancard moest de zichtbaar geëmotioneerde centrumverdediger van het veld vervoeren.

Schuurs maakt veel indruk bij Torino. In de zomer van 2022 besloot de Limburger Ajax te verlaten voor en avontuur in Italië. Bij Torino is hij inmiddels niet meer weg te denken uit de basis.

Dit seizoen kwam hij tot dusver negen keer in actie voor de club uit Turijn. In die negen wedstrijden wist hij zelf een keer het doel te vinden namens zijn ploeg. Naar verwachting komt Schuurs dus eind april pas van zijn blessure, waardoor het seizoen er nagenoeg op zit voor de mandekker.

Schuurs maakte zijn debuut in het betaald voetbal bij Fortuna Sittard. In Limburg maakte hij zoveel furore, dat Ajax hem in 2018 besloot weg te kopen. In Amsterdam werd hij nooit basisspeler, maar hij bloeide afgelopen seizoen helemaal op in Italië.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.