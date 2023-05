Drama van Dortmund: Borussia Dortmund wint niet en verspeelt landstitel

Zaterdag, 27 mei 2023 om 17:27 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:38

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag op dramatische wijze de Duitse landstitel misgelopen. Bij een zege in eigen huis op FSV Mainz 05 zou het kampioen zijn, maar de ploeg van Edin Terzic speelde gelijk: 2-2. Omdat Bayern ondertussen met 1-2 wist te winnen van 1. FC Köln, veroverde der Rekordmeister op doelsaldo alsnog de elfde Bundesliga-titel op rij.

Dortmund begon aan het duel met dezelfde basiself als vorig weekend, toen er met 0-3 werd gewonnen van FC Augsburg. Daardoor mochten voormalig Eredivisionisten Donyell Malen en Sébastien Haller het opnieuw vanaf de eerste minuut laten zien. Malen verkeert de laatste maanden in uitstekende vorm: in zijn laatste negen Bundesliga-wedstrijden was hij goed voor acht treffers en vijf assists. Jude Bellingham, die tegen Augsburg nog ontbrak wegens een kniekwetsuur, begon op de bank.

???????????????? moet in de achtervolging ?? Andreas Olsen werkt de bal binnen uit een hoekschop ? ? https://t.co/fUQvMxXYeA#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/dbP6fr0k2g — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 27, 2023

In een kolkend Signal Iduna Park waren de beste kansen in de openingsfase voor Dortmund. Zo schoot Malen van afstand net naast en werd een volley van Niklas Süle gepakt door doelman Finn Dahmen. Na een kwartier was de eerste kans voor Mainz aan de andere kant van het veld wél raak. Andreas Hanche-Olsen kopte een hoekschop binnen: 0-1. Dortmund kreeg twee minuten later al de uitgelezen mogelijkheid om weer op gelijke hoogte te komen. Dominik Kohr tikte Raphaël Guerreiro aan, waarna de bal na inmenging van de VAR op de stip werd gelegd. Het buitenkansje was echter niet besteed aan Haller, die zijn penalty gestopt zag worden door Dahmen.

Vijf minuten later was daar de volgende klap voor de thuisploeg, toen Karim Onisiwo een voorzet van Lee Jae-sung binnenkopte: 0-2. In de fase daarna had Dortmund moeite om door de hechte defensie van Mainz te komen. De bezoekers waren in de tegenstoot juist enkele keren wél dreigend, maar wisten niet meer te scoren. Dat lukte die Borussen voor de rust ook niet meer, ondanks kansen aan het einde van de eerste helft voor Guerreiro (over), Julian Brandt (redding Dahmen van dichtbij), Mats Hummels (opnieuw redding Dahmen op afstandsschot) en Malen (kopbal in zijnet).

In het eerste kwartier na rust was Mainz de gevaarlijkste ploeg, waardoor de 0-3 soms in de lucht leek te hangen. Lee schoot de bal uit de counter in kansrijke positie recht op Gregor Kobel af en Onisiwo raakte de buitenkant van de paal. Daarna zette Dortmund nogmaals alles op alles in de hoop op een aansluitingstreffer, maar de bal leek er maar niet in te willen. Zo gleed Haller de bal bij de tweede paal net naast en miste ook Malen na een mislukt schot van Emre Can het doel.

Twintig minuten voor tijd was het dan eindelijk raak, toen Guerreiro via de binnenkant van de paal doeltrof: 1-2. Vervolgens ging de thuisploeg op jacht naar meer, maar invaller Marco Reus kopte over en Haller en Giovanni Reyna kopten recht in de handen van Dahmen. Tien minuten voor tijd klonk er ineens gejuich op de tribunes van het Signal Iduna Park, toen het bericht binnen was gekomen dat Köln gelijk had gemaakt tegen Bayern. Dortmund ging desondanks op jacht naar de gelijkmaker, die viel nog via Süle, maar dat was niet meer genoeg. Ontluistering volgde, toen bleek dat Bayern vlak voor tijd op 1-2 was gekomen en zodoende de landstitel voor de neus van Dortmund wegkaapte.