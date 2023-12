Drama in Brazilië: fans steken auto's in brand na historische degradatie Santos

Donderdag, 7 december 2023 om 11:00 • Siep Engelen • Laatste update: 10:59

Santos is gedegradeerd uit de Braziliaanse Serie A. De club waar onder andere voetballegende Pélé en Neymar groot zijn geworden, verloor woensdagavond van Fortaleza (1-2) en dat werd ze fataal.

Voor Santos werd het de eerste degradatie in het 111-jarige bestaan van de club. Na afloop van de wedstrijd barstten fans in tranen uit en braken er rondom het stadion hevige rellen uit, waarbij auto’s in brand werden gestoken.

??Chaotic scenes near the Vila Belmiro after Santos was relegated. pic.twitter.com/CAIYJ1nYu6 — Brasil Football ???? (@BrasilEdition) December 7, 2023

Ook probeerden de fans hun woede te uiten door na het laatste fluitsignaal massaal het veld te bestormen, maar dit mislukte dankzij de massale aanwezigheid van de Braziliaanse politie in het stadion.

In de Braziliaanse Serie A zijn twintig ploegen actief, waarvan er jaarlijks vier degraderen. Santos bevond zich voor de laatste speelronde op een veilige vijftiende plaats, maar door overwinningen van Bahia (4-1 tegen Atlético Mineiro) en Vasco da Gama (2-1 tegen Bragantino) zakten zij op de laatste speeldag weg naar de zeventiende plek, met de degradatie tot gevolg.

De historische degradatie was niet het enige opmerkelijke in de Braziliaanse Serie A. Palmeiras kroonde zich met een gelijkspel op de slotdag (1-1 tegen Cruzeiro) tot kampioen, net voor het Grêmio van onder anderen Luis Suárez. Botafogo, waar onder anderen Diego Costa onder contract staat, stond enige tijd bovenaan, maar liet het kampioenschap glippen door de laatste elf wedstrijden van de competitie niet te winnen.

Braziliaanse voetballegende Pelé, die tussen 1956 en 1974 voor Santos speelde, overleed op 29 december 2022. Dat maakt de degradatie extra pijnlijk voor de supporters.

Neymar kwam tussen 2009 en 2013 uit voor Santos, waarna hij de overstap maakte naar FC Barcelona. Inmiddels staat de Braziliaan onder contract bij Al Hilal, uitkomend in de Saudi Pro League, maar zal hij daar door een blessure voorlopig niet in actie komen.

Neymar reageerde op sociale media op de degradatie van zijn voormalig werkgever. “Santos, altijd Santos”, valt er te lezen op zijn Instagram-story. “Wij zullen weer lachen.”

De betreffende story van Neymar.