Dragende spelers van PSV zagen intern aan stoelpoten van Van Nistelrooij

Zondag, 21 mei 2023 om 22:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:17

De spelers van PSV zagen aan de stoelpoten van Ruud van Nistelrooij, zo meldt De Telegraaf. Het dagblad blijft vierkant achter zijn nieuws staan dat de temperatuur binnen de technische staf van PSV tot 'onder het vriespunt' is gedaald en voegt daaraan toe dat het ook binnen de selectie onrustig is. Een aantal bepalende spelers heeft onlangs met de directie gesproken om de onvrede over het functioneren van Van Nistelrooij te uiten.

PSV zette zondag de tweede plek in de Eredivisie op het spel door niet te winnen van sc Heerenveen (3-3). Ruim daarvoor al, in de week na de gewonnen bekerfinale, voerden algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Steward overleg met enkele belangrijke spelers. Binnen de selectie heersen grote twijfels over de communicatievaardigheden van Van Nistelrooij en de door hem gemaakte tactische keuzes.



Vrijdag al bracht De Telegraaf het nieuws dat Van Nistelrooij op zeer gespannen voet leeft met zijn assistenten André Ooijer en Fred Rutten. Ooijer kondigde eerder al aan na het seizoen te vertrekken, terwijl Rutten dat volgens de krant eveneens serieus overweegt. Ook binnen de spelersgroep leeft de onrust binnen de staf. De selectie vindt dat de spanning tussen Van Nistelrooij, Rutten en Ooijer de sfeer al langere tijd negatief beïnvloedt.

Van Nistelrooij zelf reageerde zondagmiddag voor de wedstrijd laconiek op het nieuws. "Ik ben geschrokken toen ik het las”, zei de coach bij ESPN. "De temperatuur in de trainerskamer is gewoon lekker achttien graden. Natuurlijk stijgt het wel eens naar een kookpunt, want dat is waarom je met elkaar bezig bent. Daarna gaan we als één team naar buiten. Dat zijn we altijd geweest, dus ik begrijp de ophef niet."