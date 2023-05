Douvikas noemt zijn favoriete competitie: ‘Ooit zou ik daar wel willen spelen’

Maandag, 8 mei 2023 om 12:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:53

Tasos Douvikas is aan een ijzersterk seizoen bezig bij FC Utrecht. De 23-jarige Griek is met zestien competitiedoelpunten gedeeld topscorer met Sydney van Hooijdonk en dat is veel buitenlandse clubs niet ontgaan. Douvikas denkt nu nog niet na over een transfer in de zomer en heeft ook geen voorkeur voor een competitie. “Maar ooit zou ik wel in de Premier League willen spelen”, aldus de spits in gesprek met RTV Utrecht.

De race om de topscorerstitel is erg spannend in de Eredivisie, daar Xavi Simons (vijftien doelpunten) en Santiago Giménez (veertien doelpunten) met nog drie duels te gaan ook nog altijd kans maken. Voorlopig staan Douvikas en Van Hooijdonk bovenaan, al had de spits van FC Utrecht wel één wedstrijd minder nodig om de zestien doelpunten te bereiken (29 duels tegenover 30). “Het is natuurlijk een doel voor mij”, zegt Douvikas over de topscorerstitel. “Maar ik zou niet verdrietig zijn als ik het niet word.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik probeer zoveel mogelijk te scoren en daarmee het Europese ticket te bemachtigen.” De ploeg van Michael Silberbauer staat op dit moment op de zevende plaats, op vijf punten achterstand van nummer zes Sparta Rotterdam. De Griek is niet bezig met een vertrek uit Utrecht. “Ik weet daar niks over. Ik wil er op dit moment ook niet aan denken. Ik neem pas een beslissing na dit seizoen. Ik weet echt niet of ik deze zomer vertrek, dat meen ik.” Douvikas wil geen overhaaste beslissing nemen. “Als er geen club komt waar ik heen zou willen, dan blijf ik misschien wel.”

“Voor nu houdt mijn zaakwaarnemer zich daarmee bezig”, vervolgt de Griek. “Ik heb geen voorkeur voor een competitie, maar ooit zou ik wel in de Premier League willen spelen. Ik weet niet of er al een club uit Engeland zich bij mijn zaakwaarnemer heeft gemeld.” Douvikas kwam in de zomer van 2021 voor 1,2 miljoen euro over van Volos NPS. De teller staat tot dusver op 28 doelpunten en zeven assists in zeventig wedstrijden voor de Domstedelingen. De spits heeft nog een contract tot medio 2025 in Stadion Galgenwaard.