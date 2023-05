Douvikas moet topscorerstitel op laatste moment delen; Groningen gaat af

Anastasios Douvikas heeft zich gekroond tot mede-topscorer van de Eredivisie. De Griekse spits van FC Utrecht maakte er één in de gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen (3-2) en eindigt zo op negentien treffers. Omdat Xavi Simons er twee maakte bij AZ eindigt ook de PSV'er op negentien. Elders op de Nederlandse velden won FC Volendam na een spectaculaire wedstijd van Excelsior (3-2) en schoot Paul Gladon Fortuna Sittard in blessuretijd naast NEC (1-1). FC Groningen sloot het seizoen op dramatische wijze af met een 0-5 nederlaag tegen Sparta Rotterdam.

FC Utrecht - FC Emmen 3-2

In Utrecht en omstreken stond alles in het teken van Douvikas. De Domstedelingen kenden een absolute droomstart, al had Douvikas daar weinig mee te maken. Een hoekschop leek weinig gevaar op te leveren, maar in tweede instantie bracht Jens Toornstra de bal nogmaals voor. Dit keer werd Mike van der Hoorn gevonden, die raak kopte: 1-0. Emmen deed echter ook aardig mee en de Drenten kwam tien minuten voor rust op gelijke hoogte via Ole Romeny. De aanvaller kon vrij uithalen en profiteerde daar optimaal van: 1-1. Douvikas werd gezocht, maar voor rust niet gevonden.

Na rust kwam een lange pass terecht bij de Griek, die in één keer moest schieten en dat ook deed. Zijn inzet vloog enkele meters naast. Even later was het dan alsnog raak voor de goaltjesdief. Emmen verdedigde op amateuristische wijze een hoekschop uit, waardoor Douvikas op de lijn kon binnentikken: 2-1. Emmen bleef zich echter ook laten zien. Jari Vlak zag zijn schot nog gekeerd worden door Vasilis Barkas, die in de rebound geen antwoord had op de kopbal van Mark Diemers: 2-2. De problemen voor Utrecht werden groter, toen Van der Hoorn in minuut 65 plots rood kreeg. Hij leek bewust op het been van Jasin-Amin Assehnoun te staan en dus moest de verdediger vertrekken. Toch kwam Utrecht via Nick Viergever alsnog op voorsprong. Hij kopte een voorsprong prima binnen: 3-2.

FC Volendam - Excelsior 3-2

Volendam was vanaf het begin de bovenliggende partij en drukte dat al snel uit in de openingstreffer. Daryl van Mieghem ontving de bal aan de linkerkant van Gaetano Oristanio

en haalde doeltreffend uit tegen zijn ex-werkgever: 1-0. De 2-0 viel al snel, al kreeg het hierbij de helpende hand van Excelsior-goalie Stijn van Gassel, die de bal uit een hoekschop in zijn eigen doel sloeg: 2-0. Het hoogtepunt van de eerste wedstrijd moest dan nog komen. Derry John Murkin gaf af op Francesco Antonucci, die tijd en ruimte kreeg en daarvan profiteerde met een heerlijke uithaal in de kruising: 3-0. Murkin en Antonucci waren nog voor de onderbreking dicht bij de vierde Volendamse treffer, maar zij stuitten op Van Gassel.

Tien minuten na rust verscheen ook Excelsior op het scorebord. Lazaros Lamprou werd bereikt aan de linkerkant van de zestien en haalde prima uit in de korte hoek: 3-1. Het was het eerste uitdoelpunt voor Excelsior in de Eredivisie sinds 29 oktober (!). Excelsior begon wat meer aan te dringen en dat leidde tot wat kleine kansjes. Bovendien deed Van Mieghem zijn ex-club opnieuw pijn door een inzet van de lijn te halen. De Kralingers bleven aanzetten en werden daar een kwartier voor tijd voor beloond. Nikolas Agrafiotis schoot in eerste instantie tegen de paal, maar in de rebound was het wel raak: 3-2. De bezoekers dachten de comeback in de slotfase te voltooien. Walid Ould Chikh tikte Julian Baas omver en Agrafiotis benutte de strafschop, maar door het vroege inlopen van de spelers van Excelsior werd de goal afgekeurd.

Fortuna Sittard - NEC 1-1

Het was Fortuna dat beter aan de wedstrijd begon en dat leidde tot een prima schot van Paul Gladon, die de paal trof. In de fase daarna lieten beide ploegen zich gelden, maar de doelmannen van beide ploegen lieten zien wakker te zijn. De grootste kans voor rust kwam op naam van Arianit Ferati, die in de zestien een te zwakke inzet in huis had. Na rust zou er wel gescoord worden. Tijjani Noslin en Oussama Tannane hadden nog pech in de afronding, maar niet veel later kreeg NEC een strafschop. Landry Dimata ging achter de bal staan en faalde niet: 0-1. Magnus Mattsson had het duel moeten beslissen na een uiterst fraaie aanval. Van dichtbij schoot hij echter hopeloos over. In blessuretijd kreeg ook Fortuna nog een strafschop. Gladon schoot raak en dus eindigde het duel in 1-1.

FC Groningen - Sparta Rotterdam 0-5

Groningen trad aan in een lege Euroborg en dat deed het spel van de ploeg bepaald geen goed. Laros Duarte zorgde voor vrijwel het enige gevaar van Groningse zijde in de eerste helft met een afstandsschot, waar Nick Olij moeite mee had. Enkele minuten later was het duel vrijwel gespeeld, toen Nordin Musampa met rood moest vertrekken voor het neerhalen van de doorgebroken Dirk Abels. Jonathan de Guzmán ging achter de vrije trap staan en krulde de bal heerlijk in de kruising: 0-1.

Vlak na rust kon Jan de Boer zich nog onderscheiden met een puike redding, maar even later moest de goalie alsnog voor de tweede keer van de middag vissen. Koki Saito snelde langs de verdediging en haalde uit in de korte hoek: 0-2. Sparta had geen kind aan Groningen en liep een kwartier voor tijd uit naar een 0-3 voorsprong. Abels vond de volledig ongedekte Arno Verschueren, die met links de verre hoek vond. Verschueren stuitte even later op De Boer, die de bal niet goed wegwerkte en moest toezien hoe Tobias Lauritsen er 0-4 van maakte. Mads Bech Sørensen haalde Saito in de slotfase onderuit en dus kreeg Sparta ook nog eens een strafschop. Vito van Crooij benutte het buitenkansje: 0-5.