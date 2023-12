PSV-opponent Dortmund wint voor zesde keer op rij niet door goal Sepp v/d Berg

Dortmund heeft voor de zesde keer op rij een duel niet winnend afgesloten. In het eigen Signal Iduna Park bleef de ploeg van Edin Terzic steken op een 1-1 gelijkspel. Julian Brandt bracht de aanstaand PSV-opponent nog wel op voorsprong, maar Liverpool-huurling Sepp van den Berg bezorgde 1. FSV Mainz een punt.

Bij Dortmund had Donyell Malen weer eens een basisplaats. De Nederlander begon in de voorhoede op de rechterflank. Naast Van den Berg stond aan de kant van Mainz ex-PSV'er Philipp Mwene opgesteld.

Dortmund schoot in de eerste helft uit de startblokken. Jamie Bynoe-Gittens haalde hard uit, maar zag tot zijn teleurstelling de bal op de lat uiteenspatten. Na een klein halfuur spelen was het wél raak.

Brandt schoot een vrije trap heerlijk over de muur en in de linkerbovenhoek. Kort daarna was Marcel Sabitzer ook dicht bij een tweede treffer. Ook de Oostenrijker trof echter de lat met zijn afstandsschot.

Op slag van rust deed Mainz tegen de verhoudingen in wat terug. Nadat een corner van de bezoekers niemand bereikte, werd deze opnieuw ingebracht. Bij de tweede paal stond Van den Berg klaar, die zijn man in de lucht verschalkte en in de rechterhoek knikte: 1-1.

In de tweede helft was het spelbeeld anders. Mainz kwam iets beter in de wedstrijd en Dortmund creëerde minder mogelijkheden. In de blessuretijd dachten die Borussen tóch de overwinning te pakken. Giovanni Reyna werkte de bal in het net, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Zodoende won Dortmund voor de zesde keer op rij niet. De laatste competitiezege dateert naar 25 november, toen Borussia Mönchengladbach verslagen werd. De ploeg staat nog steeds op de vijfde plek. Voor Mainz, dat op de vijftiende plek staat en vecht tegen degradatie, is het een broodnodig puntje.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Bayer Leverkusen 15 12 3 0 30 39 2 Bayern München 14 11 2 1 33 35 3 RB Leipzig 16 10 3 3 21 33 4 VfB Stuttgart 15 10 1 4 15 31 5 Borussia Dortmund 16 7 6 3 5 27 6 TSG Hoffenheim 16 7 3 6 2 24 7 SC Freiburg 15 7 3 5 -4 24 8 Eintracht Frankfurt 15 5 6 4 5 21 9 VfL Wolfsburg 15 6 1 8 -6 19 10 FC Augsburg 15 4 6 5 -4 18 11 Borussia Mönchengladbach 15 4 5 6 -3 17 12 Heidenheim 15 5 2 8 -8 17 13 Werder Bremen 16 4 4 8 -7 16 14 VfL Bochum 15 3 7 5 -11 16 15 FSV Mainz 05 16 1 7 8 -15 10 16 1. FC union Berlin 14 3 1 10 -16 10 17 1. FC Köln 15 2 4 9 -16 10 18 Darmstadt 98 16 2 4 10 -21 10

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties