Dortmund wil Schouten, die PSV alleen mag verlaten voor enorme transfersom

Jerdy Schouten staat in de nadrukkelijke belangstelling van Borussia Dortmund, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Mogelijk gaat ook Juventus later in de zomer werk maken van de komst van de middenvelder van PSV. De Eindhovenaren peinzen echter niet over een vertrek van Schouten, die alleen voor de hoofdprijs mag vertrekken.

“Voor Schouten zijn Borussia Dortmund en later mogelijk ook Juventus bijvoorbeeld in de markt, maar de centrale middenvelder verlaat PSV alleen als er een absoluut topaanbod zou komen”, schrijft Elfrink.

Het is zeker niet de eerste keer dat Schouten in verband wordt gebracht met die Borussen. Sky Sport-journalist Patrick Berger berichtte in maart dat de controleur komende zomer een transfer naar Dortmund kan maken.

De middenvelder annex centrale verdediger beschikt nog over een contract dat hem tot medio 2028 in het Philips Stadion houdt. In de verbintenis is geen ontsnappingsclausule opgenomen, dus de prijs is vrij onderhandelbaar. PSV verlangt volgens Berger naar verluidt minimaal dertig miljoen euro bij een eventuele zomerse verkoop.

Dortmund is mogelijk onder de indruk geraakt van de kwaliteiten van Schouten tijdens de duels met PSV. In de achtste finales van de Champions League bleken de Duitsers over twee wedstrijden te sterk voor de Eindhovenaren. Schouten maakte in beide duels de negentig minuten vol voor PSV. Zowel in Eindhoven als in Dortmund stond hij centraal achterin naast Olivier Boscagli geposteerd.

In de zomer van 2023 maakte Schouten voor circa 12 miljoen euro de overstap van Bologna naar PSV, waar hij al snel uitgroeide tot een onmisbare schakel in de ploeg van trainer Peter Bosz.

Schouten speelde uiteindelijk 40 officiële duels namens de Eindhovenaren in alle competities. Ook kwam hij weer in beeld bij Oranje. De rechtspoot behoort tot de 26-koppige EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman.

