Dortmund kent dankzij Reus prima generale voor kraker tegen Bayern München

Woensdag, 1 november 2023 om 19:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:05

Borussia Dortmund heeft zich woensdagavond weten te plaatsen voor de achtste finales van de DFB-Pokal. In eigen huis won de ploeg van trainer Edin Terzic nipt van TSG Hoffenheim: 1-0. Het enige doelpunt viel in de 43ste minuut en kwam op naam van Marco Reus. Het was voor die Borussen bovendien een goede generale voor komende zaterdag, als in de Bundesliga de kraker tegen Bayern München op het programma staat.

Dortmund begon de wedstrijd tegen Hoffenheim met vijf andere spelers dan afgelopen zondag, toen er op bezoek bij Eintracht Frankfurt met 3-3 gelijk werd gespeeld. Onder meer Donyell Malen moest genoegen nemen met een plek op de bank. Reus stond op zijn plek als rechtsbuiten. Ook Sébastien Haller begon op de bank. Aan de kant van Hoffenheim stond Weghorst in de basis.

Al heel vroeg in de wedstrijd kregen de bezoekers de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Na een voorzet van Maximilian Beier schoot Ihlas Bebou de bal op doelman Gregor Kobel. Uit de rebound moest Mërgim Berisha vervolgens voor de 0-1 zorgen, maar hij schoot de bal tegen de op de lijn staande Nico Schlotterbeck aan.

Daarna werd ook Dortmund wat gevaarlijker. Zo schoten Reus en Jamie Bynoe-Gittens net naast en wist diezelfde Reus een voorzet van Marius Wolf net niet binnen te tikken. Ook de bezoekers werden in de eerste helft nog enkele keren gevaarlijk, bijvoorbeeld via Anton Stach, die net over schoot.

Vlak voor rust werd er dan toch gescoord, en het was de thuisploeg die dat deed. Giovanni Reyna speelde de bal naar Bynoe-Gittens, de Brit gaf voor en Reus – die de bal niet helemaal goed leek te raken - rondde af: 1-0 Dortmund.

Aan het begin van de tweede helft liet Dortmund na om de score te verdubbelen. Eerst schoot Bynoe-Gittens maar nét naast, enkele minuten later bracht doelman Oliver Baumann met zijn voet knap redding op een inzet van Youssoufa Moukoko.

Het was echter vooral Hoffenheim dat moest aanvallen, gezien de achterstand. Echt grote kansen wisten de bezoekers echter niet meer te creëren in de tweede helft, waardoor hun bekerseizoen er alweer op zit. Hoffenheim eindigde het duel bovendien met tien man, nadat Ozan Kabak in de blessuretijd zijn tweede gele kaart kreeg, als gevolg van een overtreding op invaller Malen.