Dorstige Dortmund-fans vallen met hun neus in de boter na briefje van Marco Reus

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Marco Reus, die zijn al onfeilbare status bij de Borussia Dortmund-fans tóch nog op wist te krikken.

Het was een emotionele middag op het Signal Iduna Park. Marco Reus speelde zijn laatste thuiswedstrijd voor Dortmund, na een dienstverband van liefst twaalf jaar bij de geel-zwarte club.

Reus scoorde, gaf een assist, maar zijn meest memorabele actie vond voor de wedstrijd al plaats. De actie? Een briefje, geadresseerd aan de fans.

De boodschap loog er niet om: Reus zou al het bier betalen tijdens zijn afscheidstournee. Dat zal zeker voor een deel van de fans als muziek in de oren hebben geklonken.

En Reus was al populair in Dortmund: hij speelde liefst 428 officiële duels voor BVB, waarin hij 170 keer scoorde en 131 assists noteerde. En de absolute bekroning kan nog komen.

Op 1 juni staat Dortmund namelijk in de Champions League-finale tegen Real Madrid. Reus zal hopen dat die niet zo verloopt als in 2013.

Toen stond de aanvaller tegenover Bayern München in de finale, dat aan het langste eind trok door een late goal van Arjen Robben.

