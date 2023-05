Doortastende Mislintat stemt Ajacieden hoopvol met belofte over aankopen

Dinsdag, 30 mei 2023 om 10:58 • Bart DHanis • Laatste update: 10:58

Branco van den Boomen zal niet de laatste Ajax-aankoop zijn van deze transferperiode, zo geeft directeur voetbalzaken Sven Mislintat aan in gesprek met Ajax TV. De Duitser zegt dat er zeker meer transfers zullen volgen, maar is tegelijk waakzaam voor een overkill aan nieuwe spelers. Mislintat belooft Ajax-supporters tot slot dat zij niet tot het einde van de zomerse transferwindow hoeven te wachten op nieuwe aankopen.

De kersverse directeur voetbalzaken verwacht een drukke transferzomer. Niet alleen qua inkomende transfers, maar ook vanwege de grote interesse in spelers van Ajax. "Het gaat niet om aantallen, maar om het vinden van de juiste spelers voor het team. Daarnaast moeten we ook rekening houden met interesse in onze spelers. Daarom is de transferzomer onmogelijk om te voorspellen.”

Ondanks dat Mislintat nog niet kan voorspellen wat er deze zomer gaat gebeuren, geeft hij wel toe dat er een aantal mutaties zullen plaatsvinden in de selectie van Ajax. Zo werd Van den Boomen eerder deze week als eerste aanwinst gepresenteerd. Hij werd transfervrij overgenomen van Toulouse. “Van den Boomen is de eerste, maar zeker niet de laatste aanwinst. We houden de transfermarkt in de gaten want er is zeker werk aan de winkel.”

Diamond Eye gaf in het interview tevens aan dat Ajacieden niet tot aan het einde van de zomer hoeven te wachten op nieuwe aanwinsten. “Het is nog vroeg, maar ik hou ervan om spelers in het elftal te passen voordat de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint.” De gehele Ajax-selectie vertrekt op 24 juli naar Duitsland voor een trainingskamp in Herzogenaurach, op de Adidas World of Sports campus.