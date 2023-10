‘Doorgedraaide Griek’ onderbreekt interviews en zorgt voor ‘volledige paniek’

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 00:33 • Mart van Mourik

Een Griek heeft in de mixed zone van de OPAP Arena in Athene voor veel chaos gezorgd, zo liet verslaggever Pascal Kamperman weten voor de camera van ESPN. Circa 45 minuten na afloop van het EK-kwalificatieduel tussen Griekenland en Nederland (0-1) vertelt de journalist over een ‘doorgedraaide Griekse man’ die ‘met alles en iedereen ruzie zoekt’.

“Brobbey liep voorbij, maar hij wil niet meer praten. Hij volgt het spoor van één Griekse man hier, die volledig aan het doordraaien is”, gaf Kamperman aan. “Hij heeft het voor elkaar gekregen om in een halfuur volledige paniek in deze mixed zone te veroorzaken.”

“Hij heeft ruzie gemaakt met alles en iedereen bij de KNVB. Monique Kessels is degene bij de KNVB die perszaken regelt. Zij doet geen vlieg kwaad, maar ze werd bijna door politie en security uit deze zone verwijderd omdat die meneer dat nodig vond.”

“Zij mocht hier volgens hem niet staan. Ondertussen staat die meneer zelf verderop nog wel volledig uit zijn slof te schieten. Het gaat ‘op z’n Grieks’, zullen we maar zeggen. Slechte verliezers wat dat betreft.”

“Er is hier in ieder geval meer chaos dan we in de wedstrijd zagen”, besluit Kamperman. “Het is wel een gênante vertoning als je ziet hoe de mensen van de KNVB, wij, én collega-journalisten hier behandeld worden. Collega’s zijn namelijk ook weggestuurd en met harde hand verwijderd. Dit gaat helemaal nergens over.”

Enkele minuten na het verslag van Kamperman verscheen Hartman voor de camera. Terwijl de linksback bezig was met het interview werd hij onderbroken door de vermeende chaos in het persgedeelte.

“Het is veilig hier hoor. Feyenoord-supporters, maak jullie geen zorgen”, reageerde Hartman met een glimlach op gepaste afstand van de onrust in de mixed zone.