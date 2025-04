Sjoerd Mossou vindt dat het gedrag van Wouter Goes zijn doel ‘totaal voorbijschiet’. Dat schrijft de journalist in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De twintigjarige verdediger van AZ was ook na de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles een van de meest besproken spelers.

“Een steeds kleinere minderheid herkent in Goes een zogenoemde ‘geboren winnaar’, een jongen met een ‘Zuid-Amerikaanse mentaliteit’ die we in Nederland hartstikke goed kunnen gebruiken”, begint Mossou.

“Volgens dit krimpende kampje is Goes een speler waar je als tegenstander zogezegd een hartgrondige hekel aan hebt, maar die je zelf juist ‘dolgraag in je team wil hebben’.” De journalist noemt enkele voorbeelden, onder wie Dusan Tadic en Mark van Bommel.

Mossou vindt dat er ‘een paar problemen’ zijn met Goes. “Ten eerste wint hij voor een geboren winnaar erg weinig. AZ maakt met hem een ronduit teleurstellend seizoen door.”

“Onderdeel van het probleem is dat het krankzinnige gedrag van Goes zijn doel totaal voorbijschiet. Hij krabt en hij spuugt, hij naait en hij treitert, hij knijpt en hij zuigt, maar voordeel levert het ondertussen nog amper op. Integendeel: scheidsrechters geven Goes in Nederland geen millimeter meer cadeau.”

“Voor Goes zelf breekt nu een cruciale periode aan. Volgens mensen die hem goed kennen hebben we hier te maken met een snuggere jongen, persoonlijk wil ik dat dolgraag geloven, maar inmiddels gelooft bijna niemand dat meer”, vervolgt Mossou.

“Door zich als een totale halvegare te gedragen, heeft Goes zichzelf succesvol de kenmerken aangemeten van een volslagen idioot. Alleen hijzelf is nog in staat het tegendeel te bewijzen.”