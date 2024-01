Door Ten Hag verbannen Sancho op weg naar uitgang bij Manchester United

Jadon Sancho gaat hoogstwaarschijnlijk terugkeren bij Borussia Dortmund, zo meldt de Duitse tak van Sky Sport dinsdag. De 23-jarige buitenspeler, die onder manager Erik ten Hag is verbannen bij Manchester United, keert vermoedelijk op huurbasis terug naar zijn oude liefde. Sancho speelde tussen 2017 en 2021 al voor BVB alvorens hij de overstap naar de Premier League maakte.

Dortmund doet er alles aan om Sancho terug te halen naar het Signal Iduna Park, waar hij jarenlang furore maakte. Alleen Manchester United moet nog akkoord gaan met de huurtransfer. The Red Devils zouden Sancho, die op Old Trafford nog tot medio 2026 vastligt, het liefst definitief verkopen. Toch lijken beide partijen eruit te komen over een huurperiode tot het einde van het seizoen.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano bevestigt de toenaderingspogingen vanuit Dortmund. De Italiaanse journalist meldt wel dat BVB een definitieve terugkeer van Sancho vooralsnog niet kan betalen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op zo’n 25 miljoen euro. Dat is ruim 60 miljoen euro minder dan Manchester United in juli 2021 voor zijn diensten betaalde.

In Manchester heeft Sancho de torenhoge transfersom van 85 miljoen euro niet kunnen terugbetalen. De rechtspoot speelde tot dusver 82 officiële wedstrijden voor de huidige nummer zeven van de Premier League, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 6 assists. Met Manchester United won Sancho enkel de EFL Cup.

Als speler van Manchester United raakte de buitenspeler behoorlijk uit beeld bij het nationale elftal van Engeland. Sancho’s laatste interland dateert van 10 september 2021, toen the Three Lions met 0-5 wonnen in en tegen Andorra. Destijds gaf Sancho twee assists.

Met het oog op het EK in Duitsland hoopt Sancho zich in het gastland zelf in de kijker te spelen bij Engeland-bondscoach Gareth Southgate. Volgens Romano ziet Sancho Dortmund als de ideale plek om zijn oude vorm terug te vinden. Dortmund en Manchester United zijn nog in gesprek over de huursom en de manier waarop Sanchos salaris in het komende half jaar gedekt zal worden.

Sancho genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Manchester City, waar hij zes wedstrijden in het eerste elftal speelde. Na twee doelpunten in dienst van de Engelse grootmacht nam Dortmund hem in 2017 voor ruim 20 miljoen euro over. Tijdens zijn eerste periode bij BVB was Sancho in 137 officiële wedstrijden goed voor 50 doelpunten en 64 assists.

