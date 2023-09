Door Koeman ‘gestrafte’ Frimpong spreekt zich uit over interlandcarrière

Zondag, 10 september 2023 om 20:07 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:08

Jeremie Frimpong wil nog altijd uitkomen voor het Nederlands elftal, zo laat hij weten in gesprek met ESPN. Het besluit van de Amsterdammer is enigszins opvallend te noemen, daar hij onlangs 'gestraft' werd door bondscoach Ronald Koeman en hij de optie heeft om ook voor Engeland of Ghana uit te komen. Een gesprek met KNVB-directeur Nigel de Jong speelde een rol om nog altijd vol voor Oranje te willen gaan.

Over de inhoud van de gesprekken met De Jong kan Frimpong niets kwijt. "Maar het ging goed. We begrepen elkaar." De rechtervleugelverdediger werd eerder niet geselecteerd door Koeman omdat hij in verdedigend opzicht kwaliteit tekort zou komen. "Niemand is perfect", zegt Frimpong daarover. "Iedereen heeft iets om aan te werken. Natuurlijk beschik ik meer over aanvallende kwaliteiten. Daarom moet ik werken aan mijn verdedigende spel." Frimpong bedankte onlangs voor Jong Oranje, wat Koeman niet kon waarderen. De keuzeheer besloot daarom om hem tijdens de huidige interlandperiode 'niet oproepbaar' te maken.

Jeremie Frimpong gaat nog steeds vol voor het EK met Oranje. “Dat is één van mijn doelen” — ESPN NL (@ESPNnl) September 10, 2023

Desondanks blijft Frimpong bij zijn keuze voor Nederland. "Honderd procent. Als voetballer wil je in de topcompetities spelen. Dus natuurlijk wil ik op het EK spelen. Het is één van mijn doelen." Oranje speelde donderdag een overtuigende wedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Griekenland (3-0). Koeman besloot om een systeem te hanteren met drie centrale verdedigers en twee wingbacks. Een ideale formatie voor de zeer aanvallend ingestelde Frimpong. "Ik hou van dit systeem", zegt hij dan ook. "Dit is het systeem dat ik bij Leverkusen speel. Ik vind het leuk, omdat mijn capaciteiten in deze formatie beter tot zijn recht komen."

Frimpong heeft het duel met de Grieken bekeken. "Natuurlijk. Het was een geweldige overwinning. Het Nederlands elftal speelde erg goed en heeft verdiend gewonnen. Ik heb absoluut gekeken." Frimpong is ook dit seizoen uitstekend begonnen bij Leverkusen. Waar werd verwacht dat de pijlsnelle vleugelverdediger deze zomer een transfer zou maken, is hij nog altijd in de Bundesliga te bewonderen. In de eerste vier officiële duels was Frimpong goed voor twee doelpunten en 3 assists. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 40 miljoen euro. In de BayArena ligt Frimpong nog vast tot medio 2025.