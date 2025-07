Door AZ opgeleide basisspeler zet zijn krabbel en blijft in Alkmaar

Rome-Jayden Owusu-Oduro heeft zijn aflopende verbintenis bij AZ verlengd, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De doelman ligt nu vast tot medio 2030.

De 21-jarige sluitpost had een contract tot medio 2028 in Alkmaar. Dat contract is nu dus opengebroken en met twee jaar verlengd. De in Purmerend geboren sluitpost is international van Jong Oranje en kwam daarnaast al 32 keer uit voor AZ in de Eredivisie.

Technisch directeur Max Huiberts is in ieder geval in zijn nopjes met de verlenging. “Het is hartstikke mooi dat een jonge, talentvolle keeper afgelopen jaar de kans heeft gekregen om de basiskeeper te worden bij AZ 1.”

We zijn heel blij met het feit dat hij zijn toekomst bij AZ ziet. Hij is een hele stabiele persoonlijkheid, een jongen die in alle omstandigheden rustig blijft. Voor een keeper is dat een heel prettige eigenschap. We waren niet bang om hem op deze jonge leeftijd al de kans te bieden en zien enorme progressie”, laat hij optekenen op de clubsite.

Owuso-Oduro reageerde ook zelf op het heugelijke nieuws. “Dat doe je niet elk jaar. Het is een mooi moment, niet alleen voor mij, maar ook voor de club. Dat we dit weer samen hebben gedaan. Je ziet het plan dat AZ heeft: AZ heeft vertrouwen in mij, ik heb vertrouwen in AZ.”

“Dan is het niet moeilijk om ‘ja’ te zeggen. Ik heb op hoge niveaus gespeeld en het is heel goed geweest om dat op jonge leeftijd te doen. Voor mij is het nu belangrijk om dit seizoen met veel meer ervaring en veel meer lef te gaan keepen.”

Eerder deze woensdag kwam Fabrizio Romano met het nieuws naar buiten dat een ander jeugdproduct, Jayden Addai, de overstap voor 15 miljoen euro naar Como FC maakt. Ook aan Kees Smit wordt getrokken, met name door Real Madrid.