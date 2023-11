'Doodzonde dat Ajax zo'n speler die vlakbij Amsterdam woont niet ophaalt...'

Zondag, 19 november 2023 om 18:09 • Jeroen van Poppel

Arnold Mühren vindt het 'doodzonde' dat Ajax afgelopen zomer niet heeft toegeslagen voor Tijjani Reijnders. De oud-Oranje-international zag de middenvelder met pijn in zijn hart naar AC Milan verkassen, waar Reijnders verrassend goed presteert. "Reijnders had fantastisch bij Ajax gepast", aldus Mühren, die zelf 219 keer uitkwam voor de Amsterdammers, in De Telegraaf.

Reijnders speelde zich moeiteloos in de basis bij AC Milan en debuteerde in november in het Nederlands elftal. Ook in Oranje past Reijnders zich moeiteloos aan en dus was het geen verrassing dat de middenvelder zaterdag ook tegen Ierland (1-0 winst) in de basis startte.

Mühren geeft Reijnders een 6,5 voor zijn optreden. "Zoals bij meer spelers, zag ik ook bij Reijnders lang niet de speler van bij zijn club, waar hij altijd diepte zoekt." Dat ligt ook aan de behoudende tactiek van Ronald Koeman, betoogt Mühren.

"Nederland speelt met twee ’zessen’ speelt, terwijl Oranje tegen een land als Ierland met één zes zou moeten spelen." Mühren bewondert Feyenoord-coach Arne Slot en PSV-trainer Peter Bosz om een degelijke tactiek. "Oranje zou net als Feyenoord en PSV veel meer druk moet zetten. Die twee clubs doen dat fantastisch."

Mühren vindt het teleurstellend dat Koeman zelfs tegen landen van het kaliber Ierland, Griekenland en Gibraltar zo behoudend speelt. "Wat Feyenoord en PSV doen moet Oranje ook kunnen met spelers die allemaal bij een topclub in Europa spelen."

Ajax had afgelopen zomer de kans om Reijnders vast te leggen, maar Sven Mislintat gaf de voorkeur aan onbekende buitenlandse spelers die het voorlopig niet waarmaken. AZ verkocht Reijnders uiteindelijk voor negentien miljoen euro aan AC Milan.

"Reijnders is natuurlijk wel een jongen die jarenlang in Oranje kan spelen", zegt Mühren. "Ik blijf het doodzonde vinden dat Ajax spelers zoals hij, die op een half uurtje van Amsterdam wonen, niet heeft gehaald. Er is meer geld uitgegeven aan buitenlanders, die niet het Ajax-DNA hebben."