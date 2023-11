Donyell Malen zet ‘bekoelde relatie’ kracht bij op sociale media

Vrijdag, 17 november 2023 om 10:23 • Laatste update: 10:45

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een ongelukkige actie van Donyell Malen op Instagram.

De aanvaller van Borussia Dortmund lijkt namelijk niet helemaal tevreden met zijn huidige rol. Malen werd in de Champions League-wedstrijd tegen Newcastle United negentig minuten op de bank gehouden en moest tegen VfB Stuttgart genoegen nemen met een invalbeurt. De relatie met trainer Edin Terzic zou dan ook 'bekoeld' zijn.

Donyell Malen liked einen Instagram Kommentar, der spöttisch Terzic Rauswurf fordert. Meiner Meinung nach eine mehr als peinliche Aktion, die vom Verein aus nicht unbestraft bleiben sollte… In Dortmund krachts gewaltig pic.twitter.com/rBc23azFvm — fefelo (@fefeloSVW) November 16, 2023

Fans van Dortmund scharen zich achter Malen. "Kick Terzic in his ass so he gets fired", valt te lezen in een reactie, die is geliked door de Nederlander zelf. Enkele dagen geleden zou Malen alle Dortmund-gerelateerde foto's al onzichtbaar hebben gemaakt op zijn profiel.

Interne kritiek tegen Terzic

Hoewel Terzic het volledige vertrouwen geniet van de clubleiding van Dortmund, wist BILD deze week te melden dat er interne beschuldigingen zijn tegen de 41-jarige coach. BVB heeft na elf speelronden in de Bundesliga al twaalf verliespunten, waarmee het de vijfde plek bezet.