Donyell Malen beleeft een uitstekende fase bij Aston Villa. De rechtsbuiten was op bezoek bij Southampton voor het derde Premier League-duel op rij trefzeker, en leverde daarmee een aanzienlijke bijdrage aan de 0-3 zege. Villa klimt naar plek vijf, wat aan het einde van de rit genoeg zou zijn voor directe Champions League-kwalificatie.

Villa reisde als topfavoriet af naar Southampton, dat met tien schamele puntjes al is gedegradeerd. Malen begon op de bank van Villa, terwijl Ian Maatsen in de basis startte.

Southampton hield opvallend lang stand tegen de ploeg van Unai Emery, dat volgende week gaat proberen een 3-1 achterstand tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League weg te poetsen.

In de 69ste minuut kregen de bezoekers een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar Marco Asensio miste vanaf elf meter.

Vier minuten later was het alsnog raak voor the Villans. Ollie Watkins werd de diepte ingestuurd door Youri Tielemans en verlengde de bal via de onderkant van de lat in het doel: 0-1.

Even later gooide invaller Malen het duel in het slot. Morgan Rogers zag de ruimte bij de Oranje-international, die aannam en met rechts de verre hoek vond: 0-2. Het werd in blessuretijd ook nog 0-3. Asensio miste opnieuw een strafschop, waarna de rebound werd binnengeschoten door John McGinn.

Aanstaande dinsdag wacht de clash met PSG op Villa Park. Malen is er dan niet bij, want hij is niet ingeschreven voor dat toernooi.