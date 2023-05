Donyell Malen scoort, geeft twee assists en krijgt een 1 in de Duitse pers

Zaterdag, 13 mei 2023 om 21:50 • Guy Habets

Donyell Malen heeft zaterdagavond weer van zich doen spreken in Duitsland. De aanvaller van Borussia Dortmund maakte een doelpunt tijdens de met 5-2 gewonnen wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach én bereidde twee treffers van Sébastien Haller voor. In de media wordt Malen beloond met een 1, het hoogst mogelijke cijfer in Duitsland.

Vooral RAN was lovend over Malen en kende de aanvaller, die bij drie van de vijf doelpunten van BVB betrokken was, een 1 toe. Een betere beoordeling is niet mogelijk in Duitsland. "Hij belichaamt het spel van Dortmund van de laatste weken", zo valt er te lezen. "Hij heeft plezier, is snel en voert zijn acties altijd uit. Ook in de tweede helft deed Malen niet rustig aan en de wissel in minuut 68 was een verdiende publiekswissel."

Het onlinemedium SPOX geeft Malen een 1,5 en is onder de indruk van de vorm van de Oranje-international. Na de winterstop is de voormalig PSV'er immers op schot met acht goals en drie assists in zijn laatste tien wedstrijden. "Hij zet zijn crazy run gewoon door! Als de keeper van Gladbach niet zo goed had ingegrepen, had Malen zelfs nog een doelpunt gemaakt. Tegen zijn twee assists was echter niets te doen."

Toonaangevende media als Kicker en BILD deelden geen punten uit, maar hebben wel complimenten over voor Malen. Het eerste medium vond dat de aanvaller uit Wieringen 'zeer aanwezig' was en met zijn snelheid voor heel veel dreiging zorgde, terwijl BILD laat optekenen dat Malen en Haller samen voor een 'droomgoal' zorgden op de 'galavoorstelling' die Dortmund verzorgde. Naast die twee spelers scoorden ook Jude Bellingham en Giovanni Reyna.