Donyell Malen reageert op kritiek Van der Vaart: ‘Hij kent mij niet zo goed’

Donyell Malen heeft dinsdag gereageerd op de uitspraken van Rafael van der Vaart een dag eerder. Laatstgenoemde zei maandag bij Rondo op Ziggo Sport dat Malen volgens hem alles in zich om de beste voetballer van de wereld te worden, maar er niet alles uit weet te halen.

“Ik vind hem zo goed...”, begon Van der Vaart. "Ik heb het al vaker gezegd: het lijkt wel alsof hij bijna niet gelooft... De vraag die ik eigenlijk aan hem wil stellen is: wil je de beste speler van de wereld worden? Want hij heeft echt alles om dat te kunnen worden. Daar ben ik echt honderd procent van overtuigd”

“Ik wil hem bijna bij zijn strot pakken...”, vervolgde de analist, die daarmee wilde aangeven hoe graag hij Malen een wake-upcall wil geven. “Ik zie in hem echt een megatalent. Het irriteert mij dat hij er niet alles uithaalt. Ik zie een potentie die niemand heeft.”

Dinsdag, op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en PSV, reageerde Malen op die woorden.

"Ik vind het wel aardig van Rafael dat hij dat over mij zegt. Maar daarvoor zal ik hard moeten werken", weet de aanvaller, die ook nog met een reactie kwam op de woorden van Van der Vaart dat hij er niet alles uit haalt.

"Rafael kent mij niet zo goed. Hij weet niet hoe ik op de bank zit, wat ik thuis doe en wat ik ervoor laat. Iedereen heeft een mening en kan wat vinden. Maar ik weet wat ik ervoor laat en hoe hard ik werk", aldus de 28-voudig international.

Verder blikte Malen ook nog even vooruit op het treffen met zijn voormalig werkgever. "Ik verwacht een spannende wedstrijd. Is er een favoriet? Zeker, wij spelen thuis. Natuurlijk wil ik het beste bereiken met Borussia Dortmund, maar mijn gevoel bij PSV is heel goed, dus ik denk dat ik weer niet zal juichen als ik scoor. De uitwedstrijd was voor mij heel bijzonder. Ik heb PSV in mijn hart gesloten."

