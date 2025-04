Donyell Malen maakt in minuut 100 zijn eerste voor Aston Villa; Grealish scoort na 473 dagen droogte

Donyell Malen heeft woensdagavond zijn eerste treffer voor Aston Villa genoteerd. In het Premier League-duel met Brighton & Hove Albion was de ploeg van trainer Unai Emery veel te sterk: 0-3. Tegelijkertijd won Manchester City met 2-0 van het Leicester City van manager Ruud van Nistelrooij.

Brighton & Hove Albion - Aston Villa 0-3

De score werd in de tweede helft geopend door Marcus Rashford, die scoorde op aangeven van Morgan Rogers. Laatstgenoemde fungeerde ook als aangever voor Marco Asensio, die een kwartier voor tijd de 0-2 aantekende. De eindstand werd op het scorebord gezet door Malen. De Nederlander schoot met een diagonale poging vanaf de rand van de zestien raak: 0-3.

Mats Wieffer viel in bij Brighton en Bart Verbruggen stond onder de lat. Ian Maatsen zat op de bank bij Villa, net als Malen. Laatstgenoemde mocht wél invallen.

Manchester City - Leicester City 2-0

De thuisploeg kende ook zonder Erling Haaland weinig problemen tegen de nummer voorlaatst van de Premier League. Jack Grealish opende al na twee minuten de score, en dat was zijn eerste treffer in 473 dagen tijd. De eindstand werd al in de 29ste speelminuut genoteerd door Omar Marmoush.