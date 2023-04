Donyell Malen krijgt na heldenrol voor Dortmund een 1 in de Duitse media

Zondag, 23 april 2023 om 09:06 • Guy Habets

Donyell Malen heeft zaterdagavond reclame voor zichzelf gemaakt bij Borussia Dortmund. De aanvaller scoorde twee keer voor BVB tijdens de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt en mede daardoor is de club van Malen nu de koploper in de Bundesliga. Er werd immers optimaal geprofiteerd van eerder puntenverlies van Bayern München.

De recordkampioen uit Beieren verloor eerder op zaterdag met 3-1 van FSV Mainz 05 en dus wist Dortmund dat het met een zege aan kop zou komen. Malen nam zijn ploeg vervolgens bij de hand, scoorde twee keer en kwam daardoor voor de vijfde achtereenvolgende keer op het scoreformulier in een competitiewedstrijd. Dat is ook de nationale media niet ontgaan, want Ruhr24 beloont Malen met een 1 voor zijn wedstrijd. Dat is het hoogst mogelijke cijfer in Duitsland, waar de cijfers 1 tot en met 6 gebruikt worden en een 6 een diepe onvoldoende is.

Het toonaangevende Kicker deelde geen punt uit, maar kwam wel met lovende kritieken. "Malen wist zaterdag zijn uitstekende vorm nogmaals te onderstrepen. De beste man op het veld maakte in minuut 66 het vierde doelpunt." Ondertussen voorspelt Spox een belangrijke rol voor Malen in de titelstrijd. "In de eindsprint kan Malen de belangrijkste factor worden. De laatste weken weet de aanvaller eindelijk te overtuigen en laat hij het Torjägerinstinkt zien waar hij bij PSV al zo belangrijk mee was."

De 24-jarige aanvaller, die in de zomer van 2021 voor dertig miljoen euro over werd genomen, kwam dit seizoen in 21 competitiewedstrijden in actie namens Dortmund en staat nu op zeven treffers en vijf assists. Die Schwarzgelben staan mede door die cijfers nu aan kop in Duitsland en koesteren met nog vijf wedstrijden te gaan een voorsprong van een punt op Bayern. De twee grootmachten komen niet meer in actie tegen elkaar, maar Dortmund heeft een ogenschijnlijk eenvoudiger programma en speelt geen toppers meer. Bayern treft Leipzig nog.