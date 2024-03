Donyell Malen incasseert tegenvaller dag voor Bayern München - Dortmund

Donyell Malen mist de topper tussen Bayern München en Borussia Dortmund van zaterdag, zo is vrijdag duidelijk geworden. De aanvaller van Dortmund heeft een blessure overgehouden aan de oefeninterland tussen Duitsland en Nederland (2-1) van dinsdag en ontbreekt daarom in de wedstrijdselectie.

"Donyell Malen reist niet met de ploeg mee naar München. De Nederlander kreeg dinsdag tijdens de interland een tik tegen zijn dijbeen en is daardoor komend weekend niet beschikbaar voor BVB", zo laat Dortmund vrijdag weten via X.

Malen kreeg dinsdag in Frankfurt een basisplaats van bondscoach Ronald Koeman, maar haalde het eindsignaal niet. De aanvalspartner van Memphis Depay werd een kwartier voor het einde, en bij een 1-1 tussenstand, afgelost door Cody Gakpo. Duitsland wist vervolgens met 2-1 te winnen.

Naar nu blijkt is Malen niet op tijd fit voor de Bundesliga-kraker tegen Bayern, dat moet winnen om enigszins in het spoor te blijven van koploper Bayer Leverkusen. Bij Dortmund ontbreekt doelman Gregor Kobel wegens ziekte. Sébastien Haller daarentegen keert na een enkelblessure terug in de wedstrijdselectie.

Dortmund bezet momenteel de vierde plaats in de Bundesliga, goed genoeg voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League voor volgend seizoen. Nummer vijf RB Leipzig zit BVB echter op de hielen, want de achterstand bedraagt slechts een punt.

Manuel Neuer, die onlangs zijn 38ste verjaardag vierde, is zaterdag niet inzetbaar aan de kant van Bayern. De ervaren doelman herstelt van een spierscheuring in zijn bovenbeen en miste hierdoor ook al de oefeninterlands van Duitsland tegen Frankrijk (0-2 winst) en Oranje (2-1 winst). Sven Ulreich is zijn vervanger onder de lat.

Trainer Thomas Tuchel kan daarnaast niet beschikken over de geblesseerden Sacha Boey, Aleksandar Pavlovic en Raphaël Guerreiro. Harry Kane is wel op tijd fit om te starten in de topper tegen Dortmund.

