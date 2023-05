Donyell Malen in het zonnetje gezet door de Bundesliga na topmaand met Dortmund

Donderdag, 18 mei 2023 om 16:59 • Noel Korteweg

Donyell Malen is uitgeroepen tot de Speler van de Maand april in de Bundesliga. De 24-jarige aanvaller van Borussia Dortmund kende een topmaand en was goed voor vijf doelpunten en één assist in vijf competitieduels. Malen troeft Benjamin Pavard, Jeremie Frimpong, Josha Vagnoman, Moussa Diaby en Timo Werner af, die eveneens waren genomineerd.

Het is niet gek dat de 21-voudig international is verkozen tot Speler van de Maand, daar hij in april bij de meeste doelpunten betrokken was van alle spelers in de Bundesliga. De ex-PSV’er staat inmiddels op negen doelpunten en zeven assists in 24 competitiewedstrijden voor die Borussen dit seizoen. Malen heeft ook in mei een hoog rendement tot dusver: na twee wedstrijden staat de teller op twee treffers en twee assists.

THE in-form player in the #Bundesliga just had to be our #BundesligaPOTM for April! ?? ??



Thoroughly deserved, Donyell Malen! ?? pic.twitter.com/Dgy5aevZNn — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 18, 2023

De doelpuntencontributie van de aanvaller heeft ervoor gezorgd dat Dortmund nog altijd kans maakt op de titel in Duitsland. De ploeg van trainer Edin Terzic staat, met nog twee competitiewedstrijden te gaan, één punt achter koploper Bayern München. Dortmund treft dit weekend FC Augsburg in een uitwedstrijd, terwijl de competitie volgende week zaterdag wordt afgesloten met een thuisduel met FSV Mainz 05. Bayern neemt het nog op tegen RB Leipzig (thuis) en 1. FC Köln (uit).

Malen verruilde de jeugdopleiding van Ajax in de zomer van 2015 voor die van Arsenal, alvorens hij twee jaar later terugkeerde in Nederland bij PSV. De buitenspeler, die met Oranje meeging naar het EK in de zomer van 2021, was goed voor 55 doelpunten en 24 assists in 116 wedstrijden voor de Eindhovenaren. Zijn goede spel in het Signal Iduna Park is ook Ronald Koeman niet ontgaan. "Malen is een speler met heel veel diepte, dat is een extra wapen. Dan is het voor mij super dat hij 1) vanaf de rechterkant speelt en 2) goed speelt en goals maakt. En bij een club als Dortmund, dan heb je alles tezamen", aldus de bondscoach afgelopen zondag bij Goedemorgen Eredivisie.