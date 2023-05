Donny van de Beek verschijnt plotseling op de radar: ‘Dit is zeer positief’

Donderdag, 18 mei 2023 om 19:30 • Mart van Mourik

Donny van de Beek is donderdag teruggekeerd op het trainingsveld van Manchester United, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Op Carrington werd de middenvelder door camera’s vastgelegd terwijl hij met meerdere coaches een individuele training aan het afwerken was. Het doel van de 26-jarige Nederlander is om bij de start van komend seizoen volledig hersteld te zijn van zijn zware knieblessure.

Van de Beek kwam op 3 januari in de gewonnen Premier League-wedstrijd tegen Bournemouth (3-0) in botsing met voormalig Feyenoorder Marcos Senesi. De middenvelder verliet aangeslagen het veld en moest onmiddellijk geopereerd worden. Al snel werd duidelijk dat hij vanwege zijn zware knieblessure in het huidige seizoen niet meer in actie zou komen, maar inmiddels maakt Van de Beek ‘grote stappen’ in zijn herstelproces.

"Ik voel me veel beter en ben nu op de goede weg", zegt Van de Beek over zijn herstel. “Ik moet ook veel eiwitten eten om te herstellen; ik moet goed eten voor mijn knie. Voetbal is een groot deel van je leven en je geniet er elke dag van met je teamgenoten. En als je dat moet missen, is het zwaar. Ik probeer het nu allemaal positief te bekijken en ik kom elke dag dichter bij mijn rentree. Ik kan al bijna alles. We zijn nu op de goede weg en ik heb geen pijn meer, dus dat is positief”, besluit hij in gesprek met het clubkanaal.

Van de Beek heeft nog een contract tot medio 2025 bij United met de optie voor een extra jaar. Sinds zijn komst van Ajax in de zomer van 2020 (voor een slordige veertig miljoen euro) heeft hij wisselend succes gekend. De teller staat momenteel op zestig wedstrijden in het shirt van the Red Devils, waarin hij twee keer trefzeker was en tweemaal als aangever fungeerde. In januari 2022 werd hij voor een half jaar op huurbasis bij Everton gestald. Het is vooralsnog onduidelijk wat de plannen van manager Erik ten Hag voor komend seizoen zijn met Van de Beek.