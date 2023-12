Donny van de Beek bereikt akkoord en vervolgt carrière in de Bundesliga

Donny van de Beek heeft een mondeling akkoord bereikt met Eintracht Frankfurt over een huurtransfer, zo maakt Fabrizio Romano vrijdagmiddag bekend. De 26-jarige middenvelder wordt tot het einde van het seizoen overgenomen van Manchester United, waar zijn contract doorloopt tot medio 2025. Eintracht heeft een niet verplichte koopoptie van vijftien miljoen euro bedongen.

De transfermarktexpert meldde onlangs al dat Frankfurt de beste papieren had om Van de Beek tijdelijk naar Duitsland te halen. Girona was ook in de markt voor de voormalig Ajacied, die er nu dus voor heeft gekozen om zijn carrière nieuw lezen in te blazen bij die Adler.

Van de Beek kwam dit seizoen slechts tot 21 speelminuten bij Manchester United, verdeeld over de Premier League en EFL Cup. Ondanks het gebrek aan wedstrijdritme durft de technische leiding van Frankfurt de gok dus wel aan met de Nederlander.

De kersverse aanwinst van Frankfurt was al langer bezig met een vertrek bij Manchester United. In de afgelopen anderhalf jaar werd hij in verband gebracht met onder meer Barcelona, Real Sociedad en Lorient. Geen van die clubs wist Van de Beek uiteindelijk te contracteren.

Geen succes

Van de Beek werd medio 2020 aangetrokken door Manchester United, dat maximaal 44 miljoen euro overmaakt naar Ajax. Mede door blessureleed groeide hij op Old Trafford nooit uit tot een vaste waarde. Van de Beek werd tussendoor zelfs even verhuurd aan Everton.

Ook de komst van Erik ten Hag als nieuwe manager in 2022 bracht geen verandering in de situatie van Van de Beek. De middenvelder toonde zich afgelopen zomer nog wel strijdbaar na een absentie van een halfjaar vanwege blessureleed. Desondanks ligt zijn toekomst voorlopig buiten Engeland.

Nieuwe uitdaging

Van de Beek komt binnen bij de huidige nummer zeven van de Bundesliga. De subtopper heeft zich inmiddels verzekerd van overwintering in de Conference League. Het is nog niet duidelijk wanneer Van de Beek zijn debuut maakt voor de Duitse club.

