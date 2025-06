Een flinke afvaardiging van Juventus en FIFA-president Gianni Infantino waren woensdagmiddag (lokale tijd) te gast in het Witte Huis in Washington D.C. De Amerikaanse president Donald Trump sprak tijdens het surrealistische persmoment kortstondig over het WK voor clubs en moest na een opmerking daarover worden gecorrigeerd door Infantino.

Juventus was een uur of vijf voor zijn openingsduel op het WK te gast in het Witte Huis, gelegen op zo’n zes kilometer van Audi Field, waar het later zou aftrappen tegen het Saudische Al-Ain.

Juventus was met een flinke delegatie vertegenwoordigd: spelers Manuel Locatelli, Timothy Weah, Weston McKennie, Juan Cabal, Dusan Vlahovic en Teun Koopmeiners, trainer Igor Tudor, Exor-bestuurder John Elkann en clubofficials Giorgio Chiellini, Maurizio Scanavino en Damien Comoli. Buiten een beladen vraag over vrouwen in mannensport, werd er amper aandacht aan hen geschonken.

Na een begroeting van Trump verzocht de president om vragen over het WK voor clubs of WK van volgend jaar, dat ook (deels) in de VS wordt gehouden. De aanwezige journalisten voelden daar bar weinig voor en richtten hun vragen met name op de escalerende oorlog tussen Israël en Iran, wat leidde tot een tamelijk unieke samensmelting van sport en politiek.

Eén van de vele vragen was wél deels op voetbal gericht. De betreffende journalist vroeg Trump in hoeverre het begin deze maand ingevoerde inreisverbod voor twaalf landen (Afghanistan, Myanmar, Tsjaad, Congo-Brazzaville, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Haïti, Iran, Libië, Somalië, Soedan en Jemen) invloed heeft op het aantal fans tijdens het WK voor clubs.

Trump speelde de vraag door aan Infantino, die stelde dat het inreisverbod ‘geen reden tot zorg’ is voor de FIFA. “We hebben alles soepeltjes voorbereid. We hebben een geweldige samenwerking met de president, maar met name met de taakgroep. We hebben nog een jaar te gaan tot het WK, en de lessen die we trekken zullen we volgend jaar toepassen.”

Trump stelt vervolgens met trots dat de wedstrijden ‘grotendeels uitverkocht’ zijn. Infantino trekt daarop een bedenkelijk gezicht en corrigeert de Amerikaanse president. “Dat is volgens mij niet correct.” Trump trekt zich niets aan van de woorden van Infantino en blijft bij zijn standpunt. “De wedstrijden zijn grotendeels uitverkocht.”

“Volgens mij maakt hij (Infantino, red.) zich niet heel druk om het inreisverbod. Hij weet volgens mij niet eens wat het inreisverbod is. Gianni, vertel me wat het inreisverbod is. Hij weet niet wat het is. Het is grotendeels uitverkocht, de wedstrijd van vanavond is volledig uitverkocht.”

Later bleek uit beelden dat Audi Field niet vol zat. Eerder dit toernooi viel het aantal toeschouwers bij met name Chelsea - LAFC (22.000 met een capaciteit van 71.000) en Mamelodi Sundowns - Ulsan HD (3.142/25.500) vies tegen.

En ook onder meer Inter Miami - Al-Ahly (60.927/64.767), Benfica - Boca Juniors (55.574/65.326), Borussia Dortmund - Fluminense (34.736/82.500) en FC Porto - Palmeiras (46.275/82.500) raakten niet uitverkocht.

“Ik heb vrienden die me om tickets hebben gevraagd. Ik vertelde ze: ‘Ik weet niet of ik tickets kan krijgen, hij (Infantino, red) wil ze me niet geven.’ Misschien dat John (Elkann, red.) ze aan me zal geven”, aldus Trump, voordat de aandacht weer werd gevestigd op de oorlog tussen Israël en Iran.

Bovenstaand moment is in onderstaande video te zien tussen 6.50 en 7.54.