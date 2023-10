â€˜Domweg unieke transferâ€™ moet groot probleem van Feyenoord gaan oplossen

‘Domweg unieke transfer’ moet groot probleem van Feyenoord gaan oplossen

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 10:11 • Jan Hoeksema

Santiago Gimenez gaat de duurste uitgaande transfer van Feyenoord aller tijden worden, zo denkt ook Sjoerd Mossou. De Mexicaan zou voor naar verluidt 45 miljoen euro mogen vertrekken uit De Kuip, maar Mossou denkt dat de transfer nog meer zou kunnen opleveren. Daarmee kan Feyenoord direct een enorm hoofdpijndossier oplossen, zo is de overtuiging van de Algemeen Dagblad-columnist.

Onder meer transfermarktexpert Fabrizio Romano repte over het prijskaartje van Gimenez. "Ik heb gehoord dat er 45 miljoen euro nodig is om Gimenez los te weken bij Feyenoord. Laten we zien of het in de winterse transferperiode of in de zomer gaat gebeuren. Het hangt meer af van Feyenoord dan van de speler. De interesse van veel clubs is er."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De spits werd in de zomer van 2022 voor zes miljoen euro opgepikt in Mexico. "Komende zomer kan hij zomaar het tienvoudige opleveren", schrijft Mossou in zijn column. Het zou een transfer zijn die 'domweg uniek' is in de clubhistorie van de Rotterdammers.

"Gimenez heeft de potentie om werkelijk van eeuwigheidswaarde te zijn voor Feyenoord", aldus de journalist. De opbrengst van een transfer van de publiekslieveling kan de club helpen een van zijn lastigste dossiers op te lossen: het stadion.

"Tel er nog wat extra Champions League-inkomsten bij op en met de opbrengst kun je zo’n beetje de hele Kuip opknappen", is Mossou overtuigd. "Minimaal voor de komende twintig jaar. Stadiondossier opgelost, sponsors blij, supporters dolgelukkig."

Het lijkt dan ook niet meer de vraag te zijn of Gimenez vertrekt, maar wanneer. Vooralsnog kunnen de Feyenoord-supporters blijven voluit genieten van de aanvaller. Gimenez maakte immers al 38 doelpunten in zijn 56 wedstrijden voor de club.

Momenteel draagt Orkun Kökçü overigens de titel van duurste uitgaande transfer bij Feyenoord. De Turkse middenvelder vertrok afgelopen zomer voor 25 miljoen euro plus bonussen naar Benfica. Op de tweede plek volgt Luis Sinisterra, die de club vorig jaar zomer achterliet voor Leeds United.