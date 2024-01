Domper voor PSV? Transfertarget kan nieuw contract ondertekenen

PSV lijkt de komst van Aster Vranckx definitief uit het hoofd te moeten zetten. Afgelopen zomer en in de eerste weken na het sluiten van de transferwindow waren de Eindhovenaren serieus in de markt voor de middenvelder van VfL Wolfsburg. Waar Vranckx een half jaar geleden nog bij die Wolfe op de nominatie stond om te vertrekken, kan hij nu een contractaanbieding tegemoetzien.

Clubwatcher Rik Elfrink meldde begin september al dat PSV de komst van Vranckx nog niet uit het hoofd had gezet. De twintigjarige Belg bleek destijds niet haalbaar. Een flinke domper voor trainer Peter Bosz, die als controlerende middenvelder enkel Jerdy Schouten tot zijn beschikking had.

In november werd al duidelijk dat PSV flink in de buidel zou moeten tasten als het Vranckx in de winterstop alsnog wilde inlijven. “Er is geen natuurlijke vervanger voor Jerdy Schouten en daar moet in de winterstop iets aan gebeuren”, schreef Elfrink.

Vranckx is bij Wolfsburg gedurende het seizoen steeds vaker aan spelen toegekomen. Elfrink verwachtte daardoor dat de Bundesliga-club ‘een flinke prijs’ voor de middenvelder zou vragen.

Volgens Sky Sport-journalist Florian Plettenberg denkt Wolfsburg inmiddels niet meer na over een vertrek van Vranckx, die zijn contract komende maand kan verlengen. Op dit moment ligt de Belgisch international nog tot medio 2025 vast in de Volkswagen Arena.

Schouten is momenteel de enige echte nummer 6 in de selectie van Bosz, al kunnen Joey Veerman, Olivier Boscagli en Mauro Júnior eventueel ook als controlerende middenvelder uit de voeten.

Vlak voor de winterstop experimenteerde Bosz al enkele keren met Patrick van Aanholt als back-up voor Schouten. Op de linksbackpositie heeft de verdediger de concurrentiestrijd verloren van Sergiño Dest.

